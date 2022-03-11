【紓困措施】房委會延長非住宅租戶租金寬減六個月，料少收７億元

《經濟通通訊社１１日專訊》香港房屋委員會公布，為配合財政司司長上月公布的政府新一

輪紓困措施，房委會轄下商業樓宇小組委員會今日通過再度延長現時房委會向轄下合資格非住宅

租戶╱暫准證持有人和商用車輛月租戶提供的７５％租金寬減，為期六個月，由下月１日至９月

３０日，、有關措施估計會令房委會少收約７﹒０４億元租金。



＊約１﹒０４萬個非住宅租戶受惠＊



委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶╱暫准證持

有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額

租金寬免。

是次延長寬減措施估計可惠及房委會轄下合共約１﹒０４萬個非住宅租戶╱暫准證持有人，

包括約２５００個零售租戶╱暫准證持有人、約３０００個工廠大廈單位租戶╱暫准證持有人、

約７０個廣告牌的租戶╱暫准證持有人、約４０份巴士車長休息室租約的租戶╱暫准證持有人和

約４８００個停車場使用者。



＊房委會早前已通過七輪寬減措施＊



房委會發言人說：「房委會會繼續以靈活的方式，處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，作

為過渡安排。租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水

平繼續於有關單位經營。」

為配合政府有關支援企業和減輕市民財政負擔的措施，委員會早前已通過七輪措施，向房委

會轄下合資格的零售、工廠大廈單位和非住宅租戶提供租金寬減。

房委會由２０１９年１０月１日至２０２２年９月３０日共３６個月期間，因向轄下合資格

非住宅租戶╱暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為３６﹒５億元。（ｃｌ）

