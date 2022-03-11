【香港政情】國務院任命王靈桂為港澳辦副主任，宋哲鄧中華免職

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院宣布，任命原中國社科院副院長王靈桂為國務院港澳事

務辦公室副主任，免去宋哲、鄧中華的國務院港澳事務辦公室副主任職務。

現年５５歲的王靈桂，曾任中國社科院信息情報院院長，研究領域包括全球戰略、反恐、新

疆問題、伊斯蘭教、中東問題和港澳問題。

據悉，宋哲和鄧中華都已超過６０歲的退休年齡。王靈桂兩會期間已經以港澳辦副主任身分

陪同國務院副總理韓正會見港區政協委員、人大代表。（ｃｌ）

