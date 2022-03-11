【新冠肺炎】港大與漁護署研究發現倉鼠可成新冠病毒另一宿主

《經濟通通訊社１１日專訊》港大醫學院公共衞生學院聯同香港特別行政區政府漁農自然護

理署合作研究，發現一些自然感染新冠病毒的進口寵物敘利亞倉鼠，為本地爆發新冠肺炎的源頭

。研究亦反映，倉鼠可成為新冠病毒的另一宿主。有關研究結果已於國際醫學期刊《刺針》發表

。



＊一批倉鼠被Ｄｅｌｔａ病毒感染＊



研究發現，Ｄｅｌｔａ新冠病毒變異株在今年１月時隨進口寵物敘利亞倉鼠引入本港社區。

來自受影響的寵物商店及倉庫樣本中，超過５成寵物敘利亞倉鼠被新冠病毒感染，研究人員從有

關倉鼠中抽取樣本進行病毒基因測序分析，結果顯示，這些倉鼠群可能在事發前約３個月，被

Ｄｅｌｔａ新冠病毒變異株感染，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染

患者傳播給其他人，導致Ｄｅｌｔａ新冠病毒變異株在本港市民之間傳播。



＊要控制疫情，也要留意動物層面＊



領導相關的港大醫學院公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文表示，研究

顯示寵物敘利亞倉鼠可以成為新冠病毒的另一個宿主，因此要控制新冠疫情，不僅注意人類的層

面，也要留意動物，尤其高危動物會否改變病毒特性，對人類產生潛在威脅。例如毒性及傳染力

增強，或減低疫苗效用等，這些都是不能預測。（ｃｌ）

