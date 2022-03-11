【企業盈喜】中國玻璃（０３３００）料去年虧轉賺最少８億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》中國玻璃（０３３００）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利淨額不少於８億元人民幣，２０２０年度虧損約９８４８萬元人民幣。
該集團指，轉虧為盈主因玻璃市場整體表現強勁，主要產品售價、銷量及毛利率增長；有效
產能增長推動規模經濟增長，以及內部管理水平優化提升，使管理費用╱收入比率下降等綜合因
素影響所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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