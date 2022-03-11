【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒５億人幣，買李寧沽碧服

《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指高開４７８點，報２１１０６點。最高升

４８６點報２１１１４點，最低升８１點報２０７０９點。恒指收報２０８９０點，升２６２點

或１﹒２７％。

按額度計算，北水全日淨買入４２﹒５億元人民幣，增加約１﹒０７倍。北水淨買入最多的

個股依次是李寧（０２３３１）、安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多

的依次是碧桂園服務（０６０９８）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１４６２﹒４７億元減少２１﹒１％。其中港股通成交３２１﹒７億元，佔總成交

２２％。



＊碧服料全年核心淨利潤增逾五成＊



碧桂園服務（０６０９８）發盈喜，指基於對截至去年１２月底止１２個月之未經審核綜合

管理帳目及本公司目前可得資料的初步評估，預期集團全年未經審核綜合收入、稅前利潤、期內

淨利潤、歸屬於公司股東的核心淨利潤，將較２０２０年同期皆錄得超過５０％的增長。

公司指，核心淨利潤增長主要由於本集團物業管理服務的收費管理面積的增加與社區增值服

務、城市服務及商業運營服務業務收入的綜合上升導致。

李寧跌１﹒１４％報６０﹒８元，北水淨買入９﹒３億元；安踏體育升３﹒６７％報

１００﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；美團跌２﹒９％報１４４﹒２元，北水淨買入３﹒２億

元。

碧桂園服務跌４﹒３４％報３８﹒６元，北水淨賣出２﹒４億元；舜宇光學科技跌

２﹒０７％報１４１﹒８元，北水淨賣出０﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） ９﹒２７

安踏體育 （０２０２０） ３﹒２５

美團 （０３６９０） ３﹒１９

藥明生物 （０２２６９） ３﹒１４

騰訊控股 （００７００） ２﹒９７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒４０

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒５１

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