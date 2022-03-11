《日入而息》李克強指中央全力支持港抗疫，傳滴滴剎停港上市工作

《今天重點》
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全國人大會議閉幕，通過政府工作報告決議草案；李克強稱中央政府會全力支持香港抗疫；中美
既然打開了大門就不應關上，更不能脫勾；今年新增支出不小於２萬億，主要為減稅降費；只要
實現充分就業，就能實現經濟潛在增長率；對前景好的小微企業金融業要「無縫續貸」；採取提
前退稅效果好，退稅主要是中央掏腰包；擔任總理最後一年，鍥而不捨恪盡職守；會根據疫情形
勢變化，使防控更加科學精準；烏克蘭局勢令人擔憂，應盡力支持俄烏談判；願意同台胞分享機
遇，推動兩岸關係和平發展；拐賣婦女兒童犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸
傳滴滴剎停香港上市籌備工作，因未滿足內地監管要求
聯通（００７６２）去年多賺１５％至１４３﹒７億元人民幣，末期息９﹒６分人幣；中國聯通
指將適度提升資本開支，目標與收入增長幅度匹配
港交所（００３８８）將於５月９日實施衍生產品假期交易
林鄭稱本港約九成死者並無接種疫苗，有成效但不足夠；談疫情下降言之尚早，社距措施是抗疫
重要手段
聶德權稱已設協調中心，下周五前院舍疫苗全覆蓋；３７萬人已打第一針，接近八成已打第二針
本港新增２９３８１宗確診，核酸檢測１８８８８宗
內地２月Ｍ２同比增速大幅回落至９﹒２％，低於預期；內地２月新增人民幣貸款１﹒２３萬億
元，少於預期；內地２月社融增量１﹒１９萬億人幣，大幅少於預期
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《即日市況》
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恒指低收３３６點報２０５５３，科指跌１８９點報４２４６
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《深滬股市》
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滬指反轉升０﹒４％全周仍挫４％，傳中概風暴見轉機
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《美元匯價》
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歐元短期反覆偏軟，初步支持１﹒０９５０
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《公司業績》
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ＴＣＬ電子（０１０７０）年度賺１１﹒８億跌６７％，息１６﹒７仙
聯通（００７６２）去年多賺１５％至１４３﹒７億元人民幣，末期息９﹒６分人幣
富途第四季少賺６％，全年有資產客戶按年增１﹒４倍
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《公司資訊》
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傳滴滴剎停香港上市籌備工作，因未滿足內地監管要求
平保（０２３１８）旗下平安人壽推出居家養老服務
高山企業（００６１６）股東同意批准股本重組
南戈壁－Ｓ（０１８７８）申請延遲年度申報和管理層停止交易令
港交所（００３８８）將於５月９日實施衍生產品假期交易
津上機床中國（０１６５１）行政總裁唐雷東４月起接任董事會主席
中銀香港（０２３８８）加快離岸人民幣央票回購，市場建設條件趨成熟
郵儲行（０１６５８）２０３０年前實現自身運營、投融資碳達峰
小鵬汽車（０９８６８）Ｐ５車型正式登陸丹麥、荷蘭等歐洲市場
友邦（０１２９９）股份回購用以回饋股東，現有大量空間使用槓桿支持業務需要
惠理集團（００８０６）向總裁黃慧敏授出９２５萬份認股權
和黃醫藥（０００１３）其美國預托證券或於２０２４年初退市
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《國企紅籌》
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中國銀河（０６８８１）與被執行人達和解協議，收取１﹒７９億元人民幣
新華保險（０１３３６）首兩月累計原保險保費收入按年增５﹒２％
財險（０２３２８）首兩個月原保費收入升１３﹒６％
人保（０１３３９）首兩個月財險收入升１３﹒６％，壽險升２６％
國壽（０２６２８）首兩個月原保費收入２４１２億元人民幣，按年跌５％
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《神州民企》
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力高集團（０１６２２）今年兩個月實現合約銷售４５億元人民幣
世茂集團（００８１３）２月合約銷售按年跌５７％至７２﹒６億元人民幣
龍光集團（０３３８０）擬整合６０億元人民幣資產，部分項目停工；據報龍光需償還為１﹒７
億美元私募債作抵押的貸款
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《中國要聞》
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安信證券首席投顧陳南鵬因發表風水研報被監管談話
深圳銀保監表示去年下半年信用卡投訴重災，涉貸業務增
傳內地監管機構收集鎳空倉資訊，防範溢出風險
人行續百億７天逆回購利率持平，本周收水３３００億
黃芪、金銀花等中藥飲片將被納入藥品集採範圍
１月洋山港海關出口汽車２﹒２萬輛，超去年總量
上交所表示探索適合創新創業企業發展的債市新模式
沙特阿美據報在遼寧盤錦參投開發大型煉化項目
交通運輸部表示順風車無需辦理網約車相關許可
內地２月Ｍ２同比增速大幅回落至９﹒２％，低於預期
內地２月新增人民幣貸款１﹒２３萬億元，少於預期
內地２月社融增量１﹒１９萬億人幣，大幅少於預期
內地２月末社融存量增同比１０﹒２％至３２１萬億
中證監就證券違法者財產優先承擔民事賠償徵求意見
傳ＴｉｋＴｏｋ近達成協議將美國用戶數據存於甲骨文
內媒表示中美就審計監管磋商進展順利，有望盡快達共識
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《寶島快訊》
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台股收跌１％，報１７２６４點
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《其他消息》
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國務院任命王靈桂為港澳辦副主任，宋哲鄧中華免職
金管局表示２月共收到１９２宗銀行投訴個案
市建局擬收購旺角山東街╱地士道街物業，建議呎價１﹒８４萬元
保監局表示去年本港毛保費總額按年跌０﹒９％至６０２７億元
房委會延長非住宅租戶租金寬減六個月，料少收７億元
陸金所與中國監管機構討論潛在香港上市事宜
深股通額度全日用近４億元，外資連續五日流出；滬股通額度全日流出１２億元，陸股通流出５
０億元
中原ＣＣＬ按周升０﹒４３％，新界西樓價單周反彈
有色金屬協會表示鎳價嚴重背離基本面，產業遭嚴重傷害
澳門４月起向市民分批派錢，永久居民獲發放１萬元
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《俄烏開戰》
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ＬＭＥ表示周五暫不重啟鎳期貨合約交易
中國指控境外黑客挾持國內電腦，對俄羅斯網絡攻擊
俄推反制裁行動，擬將不友善國家５９家外資收歸國有
俄羅斯稱中國拒絕向其出口飛機零件
傳美歐日內同步取消俄羅斯最惠國待遇
日本追加對俄制裁，優衣庫轉軚暫停營業
王毅同法國、意大利外長通話，重申中方主張慎用制裁
耶倫稱對俄制裁限制中國購買俄羅斯石油的能力
英國凍結車路士班主身家，阿聯酋成俄富豪避險天堂
華爾街大行響應杯葛，相繼撤出俄羅斯
世衛建議烏克蘭銷毀高危病原體，防意外人群傳播
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《兩會焦點》
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全國人大會議閉幕，李克強視頻方式出席記者會
全國人大會議閉幕，通過政府工作報告決議草案
李克強稱中央政府會全力支持香港抗疫；中美既然打開了大門就不應關上，更不能脫勾；今年新
增支出不小於２萬億，主要為減稅降費；只要實現充分就業，就能實現經濟潛在增長率；對前景
好的小微企業金融業要「無縫續貸」；採取提前退稅效果好，退稅主要是中央掏腰包；擔任總理
最後一年，鍥而不捨恪盡職守；會根據疫情形勢變化，使防控更加科學精準；烏克蘭局勢令人擔
憂，應盡力支持俄烏談判；願意同台胞分享機遇，推動兩岸關係和平發展；拐賣婦女兒童犯罪行
為要嚴厲打擊、嚴懲不貸
李克強回應５﹒５％經濟目標：高基數上續增長是難題
國研室表示政府工作報告修改９２處
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《重拳監管》
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傳內地投行被禁在港發起ＳＰＡＣ交易，內銀附屬除外
網信辦調研新浪微博：網絡「飯圈」等亂象得到遏制
遊戲工委否認網傳４月將恢復發放遊戲版號的消息
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《新冠肺炎》
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本港新增２９３８１宗確診，核酸檢測１８８８８宗
醫管局表示新增１９６名患者離世，１１３人來自院舍
林鄭稱本港約九成死者並無接種疫苗，有成效但不足夠；談疫情下降言之尚早，社距措施是抗疫
重要手段
歐家榮稱疫情過去一周無爆發性上升，但未見下降趨勢
內地確診增逾千宗，本土３９７宗無症狀感染７０３宗
內地經水陸路抵港蔬菜供應量回復與平日相若水平
上海表示境外病例攜帶病毒污染環境，中小學明起網課
吉林新增逾三百宗本土確診後，長春宣布封城全員檢測
安老服務協會表示安老院舍普遍不願參加「閉環管理」
房協１２００萬元推社區關懷行動，包括派發抗疫包等
７幢大廈完成圍封強檢，發現近９００宗初陽個案
遺體一度塞爆伊院病房，何婉霞：已加設臨時存放空間
澳門呼籲曾接觸順豐余杭中轉場包裹市民盡快檢測
港大與漁護署研究發現倉鼠可成新冠病毒另一宿主
殯儀業界表示負荷能力已接近極限，政府未配合殯儀流程
消息指ＴＶＢ擬實行閉環式管理，員工留宿電視城三周
聶德權稱已設協調中心，下周五前院舍疫苗全覆蓋；３７萬人已打第一針，接近八成已打第二針
蔡堅呼籲病人快速測試陰性後才到私家診所求診
譚耀宗稱李克強講話是期望香港首要任務管控好疫情
郵務人員確診，土瓜灣黃大仙藍田及機場郵局暫時關閉
鄧炳強稱入住隔離設施是履行防疫責任，拒絕可被檢控
陳肇始稱已去信藥廠要求新冠口服藥盡快到港
順豐速遞表示即日起香港地區停止收寄至內地所有快件
旭輝旗下公益基金會向保良局捐５萬套新冠檢測試劑盒
星展香港捐贈７００萬元支援抗疫
匯豐中小企中心下周一起更改服務時間
培力農本方推視像中醫診症服務及支援社區抗疫計劃
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