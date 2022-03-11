《日入而息》李克強指中央全力支持港抗疫，傳滴滴剎停港上市工作

《今天重點》

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全國人大會議閉幕，通過政府工作報告決議草案；李克強稱中央政府會全力支持香港抗疫；中美

既然打開了大門就不應關上，更不能脫勾；今年新增支出不小於２萬億，主要為減稅降費；只要

實現充分就業，就能實現經濟潛在增長率；對前景好的小微企業金融業要「無縫續貸」；採取提

前退稅效果好，退稅主要是中央掏腰包；擔任總理最後一年，鍥而不捨恪盡職守；會根據疫情形

勢變化，使防控更加科學精準；烏克蘭局勢令人擔憂，應盡力支持俄烏談判；願意同台胞分享機

遇，推動兩岸關係和平發展；拐賣婦女兒童犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸

傳滴滴剎停香港上市籌備工作，因未滿足內地監管要求

聯通（００７６２）去年多賺１５％至１４３﹒７億元人民幣，末期息９﹒６分人幣；中國聯通

指將適度提升資本開支，目標與收入增長幅度匹配

港交所（００３８８）將於５月９日實施衍生產品假期交易

林鄭稱本港約九成死者並無接種疫苗，有成效但不足夠；談疫情下降言之尚早，社距措施是抗疫

重要手段

聶德權稱已設協調中心，下周五前院舍疫苗全覆蓋；３７萬人已打第一針，接近八成已打第二針

本港新增２９３８１宗確診，核酸檢測１８８８８宗

內地２月Ｍ２同比增速大幅回落至９﹒２％，低於預期；內地２月新增人民幣貸款１﹒２３萬億

元，少於預期；內地２月社融增量１﹒１９萬億人幣，大幅少於預期

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《即日市況》

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恒指低收３３６點報２０５５３，科指跌１８９點報４２４６

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《深滬股市》

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滬指反轉升０﹒４％全周仍挫４％，傳中概風暴見轉機

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《美元匯價》

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歐元短期反覆偏軟，初步支持１﹒０９５０

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《公司業績》

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ＴＣＬ電子（０１０７０）年度賺１１﹒８億跌６７％，息１６﹒７仙

聯通（００７６２）去年多賺１５％至１４３﹒７億元人民幣，末期息９﹒６分人幣

富途第四季少賺６％，全年有資產客戶按年增１﹒４倍

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《公司資訊》

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傳滴滴剎停香港上市籌備工作，因未滿足內地監管要求

平保（０２３１８）旗下平安人壽推出居家養老服務

高山企業（００６１６）股東同意批准股本重組

南戈壁－Ｓ（０１８７８）申請延遲年度申報和管理層停止交易令

港交所（００３８８）將於５月９日實施衍生產品假期交易

津上機床中國（０１６５１）行政總裁唐雷東４月起接任董事會主席

中銀香港（０２３８８）加快離岸人民幣央票回購，市場建設條件趨成熟

郵儲行（０１６５８）２０３０年前實現自身運營、投融資碳達峰

小鵬汽車（０９８６８）Ｐ５車型正式登陸丹麥、荷蘭等歐洲市場

友邦（０１２９９）股份回購用以回饋股東，現有大量空間使用槓桿支持業務需要

惠理集團（００８０６）向總裁黃慧敏授出９２５萬份認股權

和黃醫藥（０００１３）其美國預托證券或於２０２４年初退市

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《國企紅籌》

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中國銀河（０６８８１）與被執行人達和解協議，收取１﹒７９億元人民幣

新華保險（０１３３６）首兩月累計原保險保費收入按年增５﹒２％

財險（０２３２８）首兩個月原保費收入升１３﹒６％

人保（０１３３９）首兩個月財險收入升１３﹒６％，壽險升２６％

國壽（０２６２８）首兩個月原保費收入２４１２億元人民幣，按年跌５％

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《神州民企》

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力高集團（０１６２２）今年兩個月實現合約銷售４５億元人民幣

世茂集團（００８１３）２月合約銷售按年跌５７％至７２﹒６億元人民幣

龍光集團（０３３８０）擬整合６０億元人民幣資產，部分項目停工；據報龍光需償還為１﹒７

億美元私募債作抵押的貸款

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《中國要聞》

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安信證券首席投顧陳南鵬因發表風水研報被監管談話

深圳銀保監表示去年下半年信用卡投訴重災，涉貸業務增

傳內地監管機構收集鎳空倉資訊，防範溢出風險

人行續百億７天逆回購利率持平，本周收水３３００億

黃芪、金銀花等中藥飲片將被納入藥品集採範圍

１月洋山港海關出口汽車２﹒２萬輛，超去年總量

上交所表示探索適合創新創業企業發展的債市新模式

沙特阿美據報在遼寧盤錦參投開發大型煉化項目

交通運輸部表示順風車無需辦理網約車相關許可

內地２月Ｍ２同比增速大幅回落至９﹒２％，低於預期

內地２月新增人民幣貸款１﹒２３萬億元，少於預期

內地２月社融增量１﹒１９萬億人幣，大幅少於預期

內地２月末社融存量增同比１０﹒２％至３２１萬億

中證監就證券違法者財產優先承擔民事賠償徵求意見

傳ＴｉｋＴｏｋ近達成協議將美國用戶數據存於甲骨文

內媒表示中美就審計監管磋商進展順利，有望盡快達共識

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《寶島快訊》

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台股收跌１％，報１７２６４點

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《其他消息》

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國務院任命王靈桂為港澳辦副主任，宋哲鄧中華免職

金管局表示２月共收到１９２宗銀行投訴個案

市建局擬收購旺角山東街╱地士道街物業，建議呎價１﹒８４萬元

保監局表示去年本港毛保費總額按年跌０﹒９％至６０２７億元

房委會延長非住宅租戶租金寬減六個月，料少收７億元

陸金所與中國監管機構討論潛在香港上市事宜

深股通額度全日用近４億元，外資連續五日流出；滬股通額度全日流出１２億元，陸股通流出５

０億元

中原ＣＣＬ按周升０﹒４３％，新界西樓價單周反彈

有色金屬協會表示鎳價嚴重背離基本面，產業遭嚴重傷害

澳門４月起向市民分批派錢，永久居民獲發放１萬元

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《俄烏開戰》

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ＬＭＥ表示周五暫不重啟鎳期貨合約交易

中國指控境外黑客挾持國內電腦，對俄羅斯網絡攻擊

俄推反制裁行動，擬將不友善國家５９家外資收歸國有

俄羅斯稱中國拒絕向其出口飛機零件

傳美歐日內同步取消俄羅斯最惠國待遇

日本追加對俄制裁，優衣庫轉軚暫停營業

王毅同法國、意大利外長通話，重申中方主張慎用制裁

耶倫稱對俄制裁限制中國購買俄羅斯石油的能力

英國凍結車路士班主身家，阿聯酋成俄富豪避險天堂

華爾街大行響應杯葛，相繼撤出俄羅斯

世衛建議烏克蘭銷毀高危病原體，防意外人群傳播

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《兩會焦點》

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全國人大會議閉幕，李克強視頻方式出席記者會

全國人大會議閉幕，通過政府工作報告決議草案

李克強稱中央政府會全力支持香港抗疫；中美既然打開了大門就不應關上，更不能脫勾；今年新

增支出不小於２萬億，主要為減稅降費；只要實現充分就業，就能實現經濟潛在增長率；對前景

好的小微企業金融業要「無縫續貸」；採取提前退稅效果好，退稅主要是中央掏腰包；擔任總理

最後一年，鍥而不捨恪盡職守；會根據疫情形勢變化，使防控更加科學精準；烏克蘭局勢令人擔

憂，應盡力支持俄烏談判；願意同台胞分享機遇，推動兩岸關係和平發展；拐賣婦女兒童犯罪行

為要嚴厲打擊、嚴懲不貸

李克強回應５﹒５％經濟目標：高基數上續增長是難題

國研室表示政府工作報告修改９２處

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《重拳監管》

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傳內地投行被禁在港發起ＳＰＡＣ交易，內銀附屬除外

網信辦調研新浪微博：網絡「飯圈」等亂象得到遏制

遊戲工委否認網傳４月將恢復發放遊戲版號的消息

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《新冠肺炎》

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本港新增２９３８１宗確診，核酸檢測１８８８８宗

醫管局表示新增１９６名患者離世，１１３人來自院舍

林鄭稱本港約九成死者並無接種疫苗，有成效但不足夠；談疫情下降言之尚早，社距措施是抗疫

重要手段

歐家榮稱疫情過去一周無爆發性上升，但未見下降趨勢

內地確診增逾千宗，本土３９７宗無症狀感染７０３宗

內地經水陸路抵港蔬菜供應量回復與平日相若水平

上海表示境外病例攜帶病毒污染環境，中小學明起網課

吉林新增逾三百宗本土確診後，長春宣布封城全員檢測

安老服務協會表示安老院舍普遍不願參加「閉環管理」

房協１２００萬元推社區關懷行動，包括派發抗疫包等

７幢大廈完成圍封強檢，發現近９００宗初陽個案

遺體一度塞爆伊院病房，何婉霞：已加設臨時存放空間

澳門呼籲曾接觸順豐余杭中轉場包裹市民盡快檢測

港大與漁護署研究發現倉鼠可成新冠病毒另一宿主

殯儀業界表示負荷能力已接近極限，政府未配合殯儀流程

消息指ＴＶＢ擬實行閉環式管理，員工留宿電視城三周

聶德權稱已設協調中心，下周五前院舍疫苗全覆蓋；３７萬人已打第一針，接近八成已打第二針

蔡堅呼籲病人快速測試陰性後才到私家診所求診

譚耀宗稱李克強講話是期望香港首要任務管控好疫情

郵務人員確診，土瓜灣黃大仙藍田及機場郵局暫時關閉

鄧炳強稱入住隔離設施是履行防疫責任，拒絕可被檢控

陳肇始稱已去信藥廠要求新冠口服藥盡快到港

順豐速遞表示即日起香港地區停止收寄至內地所有快件

旭輝旗下公益基金會向保良局捐５萬套新冠檢測試劑盒

星展香港捐贈７００萬元支援抗疫

匯豐中小企中心下周一起更改服務時間

培力農本方推視像中醫診症服務及支援社區抗疫計劃

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