【企業盈警】華禧（１６８９）料年度少賺５５％，香煙包裝收入減

《經濟通通訊社１１日專訊》華禧控股（０１６８９）預期截至去年底止年度純利下跌約

５５％，即約４１９８萬元，主要由於香煙包裝業務銷售收入減少，年內訂立新合約的環境治理

業務毛利率減少，以及市場波動導致計入損益的金融資產錄得公平值虧損。

該公司將於本月底前公布業績。（ｍｈ）

