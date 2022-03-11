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11/03/2022 18:00

【企業盈警】華禧（１６８９）料年度少賺５５％，香煙包裝收入減

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華禧控股（０１６８９）預期截至去年底止年度純利下跌約
５５％，即約４１９８萬元，主要由於香煙包裝業務銷售收入減少，年內訂立新合約的環境治理
業務毛利率減少，以及市場波動導致計入損益的金融資產錄得公平值虧損。
　　該公司將於本月底前公布業績。（ｍｈ）

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