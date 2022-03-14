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即市新聞

14/03/2022 11:09

《股林淘金－林家亨》口腔醫療瑞爾集團，發展潛力有憧憬

　　《股林淘金》作為內地高端口腔醫療市場的先驅，瑞爾集團（０６６３９）在中國高端口腔
醫療市場遙遙領先，就２０２０年的總收入而言，瑞爾集團是中國最大的高端民營口腔醫療服務
提供商，且同期就收入而言，瑞爾集團還是中國第三大民營口腔醫療服務提供商。目前擁有
１１１家直營口腔醫院和門診，牙椅數超過１２００張，全職醫生人數８８２人，業務遍及全國
１５個城市。旗下亦分設了兩個品牌：瑞爾齒科（中國領先的高端口腔醫療服務品牌）和瑞泰口
腔（快速增長的中端口腔醫療服務品牌）。２０２１財年收入大幅增長至人民幣１５億元，實現
３７﹒７％營收同比增長，同期實現經營利潤１﹒２４億元，經營現金流２﹒４３億元，已實現
經營層面扭虧為盈。
　
　　過去１０年，瑞爾集團一直廣納人才，５０﹒７％以上的全職牙醫具有碩士或以上學歷，且
許多牙醫擁有主治醫師及醫學學科帶頭人等職稱及資質，當中３８﹒５％的全職牙醫擁有１０年
以上的行業經驗。與瑞爾集團的僱傭關係超過５年、１０年及１５年經驗的牙醫，佔瑞爾集團牙
醫總數的３１﹒９％、１１﹒２％和４﹒８％，３年或以上工作經驗的全職牙醫留存率為
９５﹒８％。瑞爾集團已服務患者超過７４０萬人次，積累了不斷增長的忠實客戶群。截至
２０２１年９月３０日止６個月。透過自１９９９年建立的優質品牌，瑞爾的客戶非常忠誠，忠
誠客戶復診率為４７﹒６％，過往３個財年的客戶滿意度為９７％。投資者可以現金認購少量，
預計上市後會有一定資金支持，宜設止蝕１０％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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