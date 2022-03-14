《真知灼見－溫灼培》英國連環加息英鎊後向如何？

《真知灼見》本周四（１０日）英倫銀行將議息。市場估計加息２５基點的機率是市場共識

。加息後英國官方息率將攀至０﹒７５％。屆時英國息率水平將與兩年前疫情未爆發前水平一致

。不過，面對超高通脹率，１月年通脹率高達３０年高位５﹒５％。以及高樓價，據按揭公司

Ｈａｌｉｆａｘ數字顯示當地２月平均樓價升幅達１０﹒８％，料當地通脹仍未見頂，加息日子

料陸續有來。



＊英通脹或攀至７％以上＊



一點必須理解，面對高昂的國際天然氣價格，從４月１日起，英國燃氣供應商將要加價，屆

時英國每家每戶的燃氣零售價格將要大幅上調５４％。所以，就是英倫銀行本身，也早便估計當

地４月份年通脹率將攀至７﹒２５％水平。不過有市場估計英國通脹率甚至可能達至８％。而為

壓抑通脹，英倫銀行早預期到２０２３年，其將有機會把息率逐步調升至１﹒５％水平。但當然

，英倫銀行作出上述預測時，尚未出現俄烏戰爭。料俄烏局勢變化或將影響英倫銀行往後加息能

力。

假如英國通脹率到４月份真的攀至７％甚至８％，屆時就是英倫銀行加快加息步伐，把息率

逐步推上１﹒５％水平，相信也難為英鎊匯價增加多少吸引力。始終英國的息率與通脹率差距實

在太大。再者，同為本周四，美國也將很大機會開展其加息周期。假如聯儲局加息後再在其聲明

中揚言會加大加息步伐，這樣也會大大削弱英鎊本身加息優勢。而由於地緣關系，英國經濟對歐

洲的依賴

，受俄烏事件影響，當歐洲經濟大受打擊，歐元匯價難升同時料也會拖累英鎊。圖表上提防英鎊

有機會下試１﹒２８美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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