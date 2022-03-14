《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》受到俄烏戰事未明朗及在美上市中概股被除牌的潛在風險影響，恒指上周顯著

下跌，兩度考驗２００００點心理關口支持，其後略作反彈，短期反覆下跌走勢未變，暫宜審慎

觀望。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（１０日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

５﹒２億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約３﹒８９億港元資金淨流出

，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１９８００點

至２００９９點之間，累計相當約２１４０張期指合約；熊證街貨主要在收回價２２３００點至

２２５９９點之間累計了相當約１０７４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至２６﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

２﹒６個波幅點至２８﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升２﹒７個波幅點至３２﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升６﹒４個波幅點至

３６﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升４﹒５個波幅點至４２﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升３﹒７個波幅點至３８﹒０％；中海油（００８８３的引伸波幅

上升２﹒８個波幅點至３６﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至

２４﹒５％；友邦（０１２９９的引伸波幅上升３﹒５個波幅點至３３﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２３﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒０個波幅點至３９﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至

２５﹒３％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒７３億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４５５元至４６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒４倍至８﹒８倍；另外，美團

相關認購證及牛證期內錄得約６１３９﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１８８元附近

的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約５４１６﹒０萬元資金淨流

入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３２８元至３３７元附近的中期價外條

款，實際槓桿約４﹒１倍至４﹒３倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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