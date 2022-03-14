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即市新聞

14/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指還有下站跌浪目標嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則均仍屬於顯著向淡。雖然上周港股的走勢仍屬向淡，且三大指數皆再創近期
新低，跌勢開始喘定的跡象是明顯的。當然，理論上，經過短時間的橫行整固後，大市的確有可
能進一步下跌，而恒指的目標會是１８３１８。這個量度跌浪目標是根據波浪理論，利用神奇數
字計算出來的，詳情請觀看筆者於上周末的分析影片。不過，若非有新重大利淡消息出?，恒指
跌抵比目標的機會不大；即使到達，亦會迅速大幅回升。
　　於該「港股周末分析影片內，筆者亦提供了兩個終極跌浪目標，但因這只會於極端惡劣的投
資氣候下才有機會到達，還是不在此提出，嚇怕大家了。若有興趣了解，可ＷｈａｔｓＡｐｐ　
＋８５２　６６２１９７２８查詢。近日筆者將部分不活躍的ＷｈａｔｓＡｐｐ　ＶＩＰ會員的
會藉刪除，騰出一些名額，現供大家免費申請，先到先得；但請各位於留訊息申請時提供英文全
名，以作登記，謝謝！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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