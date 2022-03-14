《一周攻略－周進略》港股弱勢明顯，配置難有樂土

《一周攻略》港股當前形勢，殊不樂觀，相信任何人都可以看到。



＊超賣可以再超賣，偏要執拗易輸錢＊



打開圖表一看，觀乎技術走勢指標，ＲＳＩ（相對強弱指數）明顯是超賣，但這個指標的困

難之處，在於超賣之後可以繼續超賣，正如同樣道理，超買之後可以繼續超買，任何偏要執拗者

，都可以在任個一個水平輸錢。

至於趨勢線，由恒指日線圖可見，２月中近期相對高位附近開始下跌，連綿不絕，無有間斷

，正常投資者都可以看到，由１０天平均線一直向下領跌，根本只要日子一長，其他短中長期的

趨勢線，以平均線的道理，都是向下，當中也一定有這個那個死亡交叉，也不必細數。



＊移動平均線滯後，得配合成交觀之＊



至於與期貨的互動，歐美市場怎樣，似乎也不能改變，日市是一回事，晚市又是收低的，似

乎已是定調。如此一來，投資者若在１月初至２月中，沒有太心急撲進去港股當時的反彈，如今

應該慶幸，幸好沒有太多餘的動作。

誠然，上述悲觀因素，也可以用正面樂觀一點的角度去看，例如，已經明顯超賣，只要有實

力之輩，非以槓桿行之，再加以精挑細選部分個股，而不是單純的押注指數，是不是有一定勝算

？又或者，以移動平均線分析，始終只是滯後的指標，如果配合成交已經縮減，似乎要拋的都已

拋，不拋的都不會在此水平拋，是不是又有一定勝算？再不，就是期貨互動也者，一來看當時的

其他短期因素，但考慮到稍後又有業績期，又有派息除淨因素，是不是多一分平常心，不用太擔

心？



＊由Ａ點到Ｂ點，看終點也看過程＊



是的，以上所有提問，若真的堅持要樂觀看，答案都是肯定的。然而，最大問題，從來市場

都是進銳退速，於今尤烈，同時有多種因素在消息面介入，例如地緣局勢，可不是單純影響當地

，也可以牽引到全球能源價格，甚至其他大宗商品價格，則對於一年前開始的物價漲勢，以至間

接地出現的通脹預期，甚至美聯儲等央行的應對，自然也有影響。

如此一來，大家不能單純是從Ａ點到Ｂ點來看，也要看當中過程，可以有多少曲折，折騰多

番，才可以到達，對於本身，以至其他投資者，槓桿與否，是否真的可以捱得過去？若不，則上

述部分假設，則可能不合現實情況。



＊落實加息第一步，美股料低位回穩＊



值得留意，本欄一直跟進上述事件的互動，亦在過去一兩個月，反覆強調，愈接近美聯儲３

月議息之期，早前押注美股回落而港股相對走強的玩法，將會有變，而部分投資者會早於此一步

兩步，甚至三四步，則不在話下，是人之常情矣。

對於今次會期，很快便有分曉，很大機會是加息四分一厘，正如美聯儲主席已開口明言，相

信從期望管理角度，這是當前最可取的幅度，至於啟動之後，要以何種速度幅度繼續今明兩年的

加息，以及同時配上多少的退市縮表，則仍有詮釋空間，只要一旦落實上述第一步，美股由近期

沽壓中回穩，應不是難事，因為３月初至今又有地緣局勢不穩帶來的調整，某程度是先行卸除部

分沽壓。



＊大盤形勢逆轉，個股難得倖免＊



本欄維持看法，不要單以為選股可以抵抗很大程度的資產配置甚至時機選擇的重要性，說起

來，當前各資產類別，可是並無樂土，就算是年初大家轉口風看好的，在加息周期可能帶旺的金

融股，甚至是捨科網新經濟而轉投舊經濟防守，但只要大盤走勢逆轉，基本上仍是無可倖免。

說起來，不就是本欄早前提及，今次又要再三強調的：經常持有現金，當然是無甚作為，但

偶然清貨離場，客觀看清形勢，謀定而後動，卻又誰曰不宜？

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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