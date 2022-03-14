《套期保值－蕭猷華》剖析歐美制裁下，對俄羅斯經濟的影響

《套期保值》俄烏戰事已經超過半個月，雖然俄羅斯總統普京上周與白俄羅斯總統會面時指

出，與烏克蘭的談判有積極的進展，但是戰事暫時未有平息跡象，（１２日）烏克蘭總統澤連斯

基與美國總統拜登通話後表示，美國會協助烏克蘭防禦和加強對俄羅斯制裁。與此同時，歐美對

俄羅斯的制裁覆蓋範圍擴大，究竟對俄羅斯的經濟影響有幾大？

首先最直接的影響是俄羅斯貨幣盧布一夜間暴跌，該國人民財富突然間大幅縮水，市民爭相

提款，兌換外幣，俄羅斯央行亦立刻加息至２０％，防止資金外流。從過去１０年間，俄羅斯經

歷了歐美的多項制裁，２０１４年克里米亞危機，以美國為首的西方國家對俄羅斯進行了幾百項

的經濟制裁，包括切斷俄企業對西方的聯繫、凍結個人資產等。俄羅斯不但已經吸取教訓，並且

逐步實行去美元化，建立一套自給自足的經濟體系。

２０１４年以來，俄羅斯政府開始加快去美元化步伐，目前俄羅斯央行外匯儲備中的美元佔

比，由２０１８年約４０％，削減至１６％，並預期到２０３０年，可完全擺脫美元的束縛。另

一方面，在貿易中，與美國所佔的份額亦逐步減少，相反與中國、印度、土耳其和歐亞國家的貿

易數量與日俱增，２０２１年初，俄羅斯向金磚四國出口貿易中，只有１０％是用美元結算，相

對２０１３年的９５％，已大幅降低對美元的倚賴。而且俄羅斯也發展一套交易支付系統

（ＭＩＲ），同時建立本土金融訊息系統（ＳＰＴＳ），逐步取替（ＳＷＩＦＴ）。

在西方加大制裁之下，俄羅斯民眾生活如何？據俄羅斯媒體報道，在街道和商場裏，很多國

際品牌店舖已經關門，包括服裝、化妝品、國際汽車品牌、奢侈用品等，麥當勞、肯德基、星巴

克，隨著制裁也逐步退出。對於俄羅斯民眾來說，短期生活可能不習慣，甚至覺得與世界脫軌，

糧食價格或會上漲。

俄羅斯面對西方制裁，對該國人民的影響卻因人而異，由２０１４年以來，俄羅斯已加速發

展自己品牌。儘管外國入口貨減少，但俄羅斯是世界其中一個最大糧食供應大國，柴米油鹽絕不

缺乏，相信老百姓隨著時間會逐漸適應。反而，高檔消費影響比較大，甚至ＰａｙＰａｌ、

Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒ也不能使用，對俄羅斯民眾或會帶來一些不便。

俄羅斯是世界上其中一個擁有最多資源和能源的國家，制裁永遠是雙面刃，歐洲倚賴俄羅斯

的能源進入，大宗商品價格勢必上升，對美國通脹火上加油，沒有贏家，歐美的制裁，可謂「殺

敵一千、自損八百」。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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