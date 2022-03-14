《新股上市》首家特殊目的收購公司Ａｑｕｉｌａ每手１０５萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》本港首家特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）Ａｑｕｉｌａ

Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ（０７８３６）公布上市計劃，發售約１億股Ａ類股份，每股發售價

１０元，另每兩股Ａ類股份獲發一份上市權證（０４８３６），集資約１０億元，預期在３月

１８日掛牌。上聯席保薦人大摩、招銀國際。



＊每手買賣單位１０﹒５萬股＊



由於Ａ類股份及權證不得由並非專業投資者的公眾人士買賣，故股份上市時及上市後，每手

買賣單位價值須至少為１００萬元，因此，將以每手買賣單位為１０﹒５萬股Ａ類股份的方式進

行買賣，初始價值為每手１０５萬元，倘上市後每手股份的交易價值於任何３０個交易日期間內

低於１００萬元，或因公司擬採取的任何與其股本有關的公司行動而合理預期將低於１００萬元

，公司將通過增加每手買賣單位股份數目的方式恢復每手股份的最低價值。上市權證將以每手買

賣單位為５﹒２５萬份的方式進行買賣，權證可以每股行使價１１﹒５元轉換１股Ａ類股份。



＊發起人招銀國際資管＊



Ａｑｕｉｌａ為特殊目的收購公司，註冊成立之目的為與一家或多家公司進行業務合併，雖

然可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標，但計劃重點關注亞洲，特別是中國，有科技

賦能的新經濟領域（例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造）的公司。按上市規則，

Ａｑｕｉｌａ須在上市後２４個月內公布特殊目的收購公司併購交易，且須在上市後３６個月內

完成特殊目的收購公司併購交易。

Ａｑｕｉｌａ發起人為招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫，而所有個人發起人

現均為招銀國際僱員。

Ａｑｕｉｌａ發起人目前持有公司２５０１﹒６萬股Ｂ類股份，數目乃基於發售中的最低已

發行Ａ類股份數目約１億股而釐定，因此，該等Ｂ類股份將不會超過於上市已發行股份總數的

２０％。

於特殊目的收購公司併購交易完成前，Ｂ類股份持有人將擁有委任董事加入董事會的特定權

利；Ｂ類股份可於特殊目的收購公司併購交易完成時或之後，按１比１的比例轉換為Ａ類股份。

（ｍｈ）

