《盤後部署》恒指經歷黑色星期一，１８７００為下個關鍵防守位

《經濟通通訊社１４日專訊》俄烏維持僵局，俄國與歐美相互制裁，美股三大指數上周五

（１１日）繼續回軟。港股亦跟隨下跌，低開３４９點報２０２０３點，不久失守兩萬點關口，

午後跌逾１０００點，低見１９４１６點，走勢持續無力。

６６隻恒指成份股當中，有１３隻單日挫逾一成。碧服（０６０９８）急瀉２１﹒４８％，

為表現最差藍籌；同系的碧桂園（０２００７）即使澄清不公平負面陳述且嚴重誤導，但都要跟

隨大市急跌１８﹒８８％。

內地最大網約車平台滴滴出行傳因未滿足內地監管要求，股價在上個美股交易日急瀉４４％

。消息拖累多隻在本港上市的中概股受挫，京東（０９６１８）低開近一成，盤中低見

１７７﹒６元創上市新低，收市跌１４﹒７７％，報１８０元；嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度

（０９８８８）、理想（０２０１５）及小鵬（０９８６８）都瀉逾１７％。

ＡＴＭ三大科技藍籌亦不能倖免，美團（０３６９０）午後沽壓加劇，收市跌１６﹒８４％

，報１１２﹒６元；阿里巴巴（０９８８８）跌１０﹒９％，報８０﹒９元；有傳騰訊

（００７００）因微信支付涉洗錢，或遭處絕錄最高罰款，股價臨收市時跌幅擴大，收市跌

９﹒７９％，報３３１﹒８元，ＡＴＭ今天合共拖累恒指跌逾４８０點。

深圳上日（１３日）新增８６宗病例，之後宣布全城禁足一周，餐飲股齊跌。海倫司

（０９８６９）跌勢較急，盤中低見９﹒６５元創上市新低，收市跌２４﹒０７％，報９﹒８４

元；遭美國列入「預定摘牌名單」的百勝中國（０９９８７），以及海底撈（０６８６２）、九

毛九（０９９２２）、奈雪的茶（０２１５０）都挫逾１４％。

恒指收報１９５３１，跌１０２２點或跌４﹒９７％，主板成交２２３０﹒５３億元。國企

指數報６５５５，跌５０５點或跌７﹒１５％。恒生科技指數報３７７８，跌４６８點或跌

１１﹒０３％。

內地股市同樣受挫。上證綜合指數報３２２３，跌８６點或跌２﹒６０％，成交

４１８０﹒５６億元人民幣。深證成份指數報１２０６３，跌３８３點或跌３﹒０８％，成交

２４３９﹒３３億元人民幣。



＊９日ＲＳＩ跌至１３﹒４５＊



大市方面，今日成交額較上周五多３２３﹒６１億元至２２３０﹒５２億元，惟沽空金額佔

成交金額進一步增加至２４﹒３３％。由於市場正受地緣政治事件及疫情雙重夾擊，投資者避險

情緒高漲，導致出現嚴重的恐慌性拋售。聯儲局將於明天開始為期兩天的議息會議，並於周四凌

晨兩點公布議息結果，市場預期加息０﹒２５厘，此前美國公布２月份通脹再創４０年高，相當

值得關注加息力度會否因此加強。

目前市況受太多外來不利因素影響，恒指已跌穿多個支持位，即使目前日線圖９ＲＳＩ已經

跌到１３﹒４５，估計本周大市依然低沉，下一個關鍵防守位為２０１６年２月的低位

１８７００點水平。本周部署上，宜轉至防守性較強的本地公用及銀行股。（ｅｒ）

