【國際要聞】美韓預料平壤最快本周初測試新型洲際彈道導彈

《經濟通通訊社１４日專訊》南韓媒體引述政府消息，美韓軍方及情報部門掌握的資料顯示

，北韓最快會於本周初恢復試射新型洲際彈道導彈，並會同時測試移動式發射平台。南韓官員敦

促北韓，在俄烏爆發戰爭的敏感時機下，應停止挑釁重返對話。如果北韓無視警告，美國有可能

關上對話之門，並轉向強硬基調。（ｊｆ）

