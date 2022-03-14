【國際要聞】傳英女王行動不便，缺席亡夫紀念儀式

《經濟通通訊社１４日專訊》英女王伊利沙白二世上月曾確診新冠肺炎，雖已痊癒，但英媒

周日報道指她近日行動不便，不僅缺席英聯邦日活動，更將缺席亡夫菲臘親王的紀念儀式，改由

王儲查理斯出席。英媒還稱，下月滿９６歲的英女王過去半年已經無法遛狗，但她拒絕坐輪椅，

仍堅持步行。（ｊｆ）

