《台股攻略－黃振宇》俄烏談判未有共識，台股走勢波動

《台股攻略》台股加權指數今日（１４日）升２３點開市，其後更一度升近百點，但受中國

深圳封城影響，電子股受壓，航運及金融股則逆市上揚，指數跌幅收窄，收１７２６３點，跌２

點，成交金額為２８６１億元，三大法人合計淨賣出１４２﹒４３億元（新台幣．下同）。其中

，投信錄得連續２９個交易日淨買入記錄，再度創最長淨買入日數紀錄，外資再淨賣出

１６１﹒０９億元。

中國多地疫情升溫，深圳緊急封城一周，印刷電路板（ＰＣＢ）、電源供應器及連接器等的

台灣廠商均受影響，電子權值股的台積電收５７２元，跌０﹒５％；聯發科收９４４元，跌２％

，創逾４個月新低；矽力－ＫＹ更跌停收市，欣興、研華及台達電等電子股均跌１﹒７％至

４﹒５％。本周多隻航運股公布業績，市傳明日（１５日）陽明將召開董事會，有望討論業績及

股息議題，今日股價應聲大升５﹒６％，收１３２﹒５元；萬海收１８２元，升４％；長榮收

１６４﹒５元，升２﹒８％。航空雙雄則出現沽壓，長榮航跌２﹒２％，華航跌１﹒７％。鋼鐵

股谷底反彈，鋼鐵市場將於第二季踏入傳統旺季，中鴻３月份訂單由２月份的１５﹒５萬噸增至

２０萬噸，較２月大增約３成，其股價漲近一成，收４４元；中鋼收３８﹒８元，升近１％；東

和鋼鐵以派息政策造好，升３﹒５％；豐興、盛餘、燁輝及威致等鋼鐵股亦表現強勢，均升１％

至３％。金融股同步逆市上揚，國泰金升１﹒５％，中信金升１﹒１％，兆豐金升１﹒５％，上

海商銀升１﹒２％。俄烏戰爭持續影響全球原物料價格，鉀肥價近期快速飆升，相關原料股的東

鹼漲停，台肥及興農同步升超過６％。

俄烏兩國談判未能取得共識、通脹壓力持續干擾全球金融市場，為市場添加不確定性。另外

，投資者須留意本周美聯儲將舉行議息、台指期結及台積電除淨，預料短線大市升幅有限，建議

短線操作，投資須保持審慎。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃

振宇》



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