《談國論企－黎偉成》中俄須防美惡搞「顏色革命」戰

《談國論企》俄羅斯應中美國主動推手的烏克蘭戰局圈套，更迅被美方聯群結隊鋪天蓋地推

出攬炒式的「制裁」，力圖全面的破壞俄國經濟和引起當地「民憤」，相信下一步會在俄組織「

顏色革命」暴行，推翻俄羅斯總統普京的政權，成立美國傀儡政府，以鞏固美帝國霸權主義的地

位。中國得更緊密和高度留意美國今後會進一步對華內政和主權等方面惡搞，甚至部署以所謂「

不同意識形態」「顏色革命」，排除對美「威脅」。



＊俄羅斯須防美制暴亂培植推翻政權力量＊



要十分嚴正地指出，美國和歐洲等若干西方國家最近多年來一直以所謂「西方價值權」為旗

幟，明地暗裏的組織、安排、策動親美歐力量進行政權更迭之類的「革命」，如「阿拉伯之春」

就是臭名昭著的「顏色革命」一例，使許許多多國家對此作高度警惕和防範；而從陰毒王拜登此

番推手弄出來的烏克蘭事件，惡搞俄羅斯，顯然（一）大有在俄國部署一場「驚天動地」的「顏

色革命」惡行之概，重點有（Ｉ）第一步：主動推手和製造戰爭的苗頭。先是鼓勵歐盟為主的歐

洲國家在近年持續不斷把軍事「布防」東移，近期發放「尊重」烏克蘭申請加入北約的「空氣」

，不斷威脅壓到「不同意識形態」的俄羅斯鼻尖上，安全大受威脅。

更卑鄙的，是（ＩＩ）第二步：挑動戰事。美國情報系統在毫無證據情況下，「言之鑿鑿」

的說俄羅斯會在２０２２年２月１７日「入侵」烏克蘭，在謊言未達之後，拜登還是鍥而不捨地

頻頻作出估計，和聯群步步進逼，結果使從來是勇者的普京，沉不住氣出兵。於是正中拜登之下

懷，不僅率先「制裁」已是「制裁」良久的俄羅斯，使其追隨者亦聯群而「制」，甚至西方傳媒

相當「齊心」地攻奸，傾巢而出矣！

凡此，都是拜登力求「滅絕」俄羅斯的奸計的「前奏」，我估計更重要的劣舉在後頭的

（ＩＩＩ）第三步：對俄羅斯部署和發動「顏色革命」，進一步聯群對俄進行攬炒式的「制裁」

，圍堵、封鎖，力求狠狠打擊俄的經濟，引起俄國的「民憤」，挑動俄人上街示威，營造緊張和

惡劣的局面；緊接下來的當然是組織一些親美份，在各大城市搞暴力、破壞，甚至採取「武裝奪

權」的行動，推翻普京政權。

相信普京肯定不會被拜登擬在俄羅斯惡搞的「顏色革命」得逞，做法很簡單：（ｉ）速戰速

決地全面攻擊基輔，捉拿澤連斯基，因拜登和西方若干國家已把普京和俄羅斯「污名化」，普京

也就「一不做，二不休」，決決絕絕，乾乾脆脆，徹底的處理好俄、烏之間的問題，此是普京的

天生性格。（ｉｉ）在奪取烏克蘭之後，普京也可能進而劍指波蘭、羅馬尼亞，使近隣不會再重

覆烏國之舉。

和普京會（ｉｉｉ）強化與中國的關係，和積極尋求渠道與比較友善的西方國家重新聯繫和

合作，特別是相對理性的法國和德國，以打開缺口，使俄羅斯逐步有序地擺脫美帝的孤立和打壓

困擾。



＊中國亦受美多番侵犯主權內政惡行衝擊＊



（二）唇亡齒寒。陰毒王拜登上台以來的一年多，對中國「口善」而「心卑（鄙）」：

（１）完完全全沒有履行先後作出的「美方不尋求新冷戰」、「不尋求改變中國的體制」、「不

尋求強化同盟關係反對中國」、「不支持「台獨」」和「無意同中國際生衝突對抗」等「承諾」

，更惡毒者為把中國「歸類」為「不同意識形態」國家，對中國在政治、經濟、金融、科技、企

業、人員等多個方面進行的打壓日甚。拜登不可信！

重要的，是（２）美國佬對中國推行的「顏色革命」劣行，多不杖數，遠的有１９８９年６

月４日「天安門事件」，推動支持「疆獨」、「藏獨」，以至明目張膽的強化支持甚至推動「台

獨」，包括售武和派出前官員越台等，都屬中國主權問題的侵犯。還有，美帝對「港獨」支持甚

力，如「佔中」的所謂「雨傘革命」、「反修例」，都有美國非官方組織ＮＧＯ的影子。

我建議：中國不僅自強不息的強化本國的經濟發展和實力，更要防美，甚至要反擊美國的圍

堵和攬炒，特別要打壓美製的「顏色革命」在華萌芽；要聯俄等與美國「不同意識形態」國家，

維繫所專崇的意識形態，及與法、德等相對理性的西方國家強化交往和合作。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



