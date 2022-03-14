中概股跟隨美股大跌，港股急挫逾５００點穿兩萬關

《經濟通通訊社１４日專訊》據報滴滴出行在未能達到中國監管機構全面整改用戶敏感數據

的系統要求，滴滴出行已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。上周五美股滴滴大挫４４﹒０５％

，收報每股１﹒８９美元。

在港上市的中概股亦急挫，加上俄烏局勢尚未穩定，恒指低開３４９點報２０２０３點，跌

幅一度擴大至５５５點，報１９９９８，主板成交１６４﹒６７億元。國企指數報６８０９，跌

２５０點或跌３﹒５５％。恒生科技指數報４００８，跌２３８點或跌５﹒６２％。

深圳昨（１３日）增８６宗確診，將在今天起封城７天，餐飲股受挫，當中海底撈

（０６８６２）現價跌１４﹒６２％，報１１﹒６８元，該股成交約４１６萬股，涉資５０３９

萬元，盤中高見１３﹒０２元，最低見１１﹒６８元，暫為表現最差藍籌。

其他藍籌股方面，金沙（０１９２８）跌１０﹒３４％，報１５﹒７８元；京東集團

（０９６１８）跌９﹒９９％，報１９０﹒１元；碧桂園服務（０６０９８）跌８﹒５９％，報

３４﹒０５元。

即月期指新報１９９９１，跌５０４點，低水７點。即月國指期貨報６８２０，跌２３６點

，高水１０點。即月科指期貨新報４００７，跌２０１點，低水１點。

上證綜合指數報３２６９，跌４０點或跌１﹒２２％，成交５５１﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１２２９７，跌１５０點或跌１﹒２１％，成交３２７﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １１﹒６８元 跌１４﹒６２％

金沙（０１９２８） １５﹒７８元 跌１０﹒３４％

京東集團（０９６１８） １９０﹒１元 跌９﹒９９％

碧桂園服務（０６０９８） ３４﹒０５元 跌８﹒５９％

李寧（０２３３１） ５３﹒８元 跌８﹒５８％

潤啤（００２９１） ４７﹒５５元 跌８﹒４７％

碧桂園（０２００７） ４﹒８３元 跌６﹒９４％

比亞迪（０１２１１） １８２﹒９元 跌６﹒２５％

藥明生物（０２２６９） ５０﹒１元 跌５﹒９２％

美團（０３６９０） １２６﹒３元 跌６﹒７２％

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（ｅｒ）

