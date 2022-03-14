《異動股》８隻藍籌股急挫逾一成，恒指跌逾７００點創逾５年半低

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股中概股急跌，內地疫情再度爆發，深圳宣布禁足一周

，俄烏緊張關係尚未有緩和。在各種不利消息衝擊之下，市場出現恐慌性拋售，港股受挫。恒指

低開３４９點報２０２０３，開市不久已跌穿兩萬點關，現報１９８４８，跌７０５點或跌

３﹒４３％，主板成交７７６﹒４２億元。國企指數報６７１８，跌３４２點或跌４﹒８４％。

恒生科技指數報３９２３，跌３２３點或跌７﹒６３％。

６６隻恒指成份股當中，有８隻一度急挫逾一成。海底撈（０６８６２）現價跌

１６﹒８１％，報１１﹒３８元，該股成交約２２３３萬股，涉資２﹒６２億元，盤中高見

１３﹒０２元，最低見１１﹒３４元；碧桂園服務（０６０９８）跌１５﹒５７％，報

３１﹒４５元；京東集團（０９６１８）跌１３﹒４％，報１８２﹒９元；碧桂園

（０２００７）跌１１﹒５６％，報４﹒５９元。

深圳市公布，為有效管控疫情傳播擴散風險，決定３月１４日起封城７日，在全市範圍內開

展三輪全員核酸檢測。深圳的公共汽車、地鐵等今日起皆暫停行駛，社區小區、城中村、產業園

區實行封閉式管理。

另外，據報滴滴出行在未能達到中國監管機構全面整改用戶敏感數據的系統要求，滴滴出行

已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。上周五美股滴滴大挫４４﹒０５％，收報每股１﹒８９美

元，在港上市的中概股亦急挫。

即月期指新報１９８５８，跌６３７點，高水１０點。即月國指期貨報６７３２，跌３２４

點，高水１３點。即月科指期貨新報３９２９，跌２７９點，高水６點。

上證綜合指數報３２７１，跌３８點或跌１﹒１６％，成交２２１４﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２２５６，跌１９０點或跌１﹒５３％，成交１２６９﹒１１億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

海底撈（０６８６２） １１﹒３８元 跌１６﹒８１％

碧桂園服務（０６０９８） ３１﹒４５元 跌１５﹒５７％

京東集團（０９６１８） １８２﹒９元 跌１３﹒４％

碧桂園（０２００７） ４﹒５９元 跌１１﹒５６％

美團（０３６９０） １２０元 跌１１﹒３７％

藥明生物（０２２６９） ４７﹒５元 跌１０﹒８％

農夫山泉（０９６３３） ３３﹒６５元 跌１０﹒３９％

金沙（０１９２８） １５﹒７８元 跌１０﹒３４％

潤啤（００２９１） ４７﹒５元 跌８﹒５７％

李寧（０２３３１） ５４元 跌８﹒２４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

