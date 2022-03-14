《異動股》美團（０３６９０）跌逾一成，新冠抗原自測產品准上市

《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）現價跌１０﹒１２％，報１２１﹒７元，
該股成交約５１００萬股，涉資６２﹒７７億元。盤中高見１２９﹒７元，盤中低見１１８元。
京東集團（０９６１８）跌１０﹒１３％，報１８９﹒８元；快手（０１０２４）跌７﹒１６％
，報６４﹒２元；阿里（０９９８８）跌７﹒１％，報８４﹒３５元。
據內媒報道，根據最新發布的《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》（以下簡稱「方案」
），社區居民可自行購買抗原檢測試劑進行自測，日前國家藥監局已批准相關產品上市。有三類
人適用：一是到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀５天以內的人員；
二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人
員，三是有抗原自我檢測需求的社區居民。「方案」中還明確表示，社區居民有自我檢測需求的
，可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。
現時，恒生指數報１９８６６，跌６８７點或跌３﹒３４％，主板成交１１７８﹒２９億元
。國企指數報６７１４，跌３４６點或跌４﹒９０％。恒生科技指數報３９５６，跌２９０點或
跌６﹒８４％。
即月期指新報１９８６３，跌６３２點，低水４點。即月國指期貨報６７２３，跌３３３點
，高水９點。即月科指期貨新報３９５６，跌２５２點，低水２點。
上證綜合指數報３２６６，跌４３點或跌１﹒３１％，成交２８４９﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２２５４，跌１９３點或跌１﹒５５％，成交３８４３﹒３０億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １２１﹒７元 跌１０﹒１２％
快手（０１０２４） ６４﹒２元 跌７﹒１６％
樂享集團（０６９８８） ２﹒０９元 跌１﹒８８％
京東集團（０９６１８） １８９﹒８元 跌１０﹒１３％
阿里（０９９８８） ８４﹒３５元 跌７﹒１％
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（ａｌ）
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