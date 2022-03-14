  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2022 13:39

《異動股》美團（０３６９０）跌逾一成，新冠抗原自測產品准上市

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）現價跌１０﹒１２％，報１２１﹒７元，
該股成交約５１００萬股，涉資６２﹒７７億元。盤中高見１２９﹒７元，盤中低見１１８元。
京東集團（０９６１８）跌１０﹒１３％，報１８９﹒８元；快手（０１０２４）跌７﹒１６％
，報６４﹒２元；阿里（０９９８８）跌７﹒１％，報８４﹒３５元。
　　據內媒報道，根據最新發布的《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》（以下簡稱「方案」
），社區居民可自行購買抗原檢測試劑進行自測，日前國家藥監局已批准相關產品上市。有三類
人適用：一是到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀５天以內的人員；
二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人
員，三是有抗原自我檢測需求的社區居民。「方案」中還明確表示，社區居民有自我檢測需求的
，可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。
　　現時，恒生指數報１９８６６，跌６８７點或跌３﹒３４％，主板成交１１７８﹒２９億元
。國企指數報６７１４，跌３４６點或跌４﹒９０％。恒生科技指數報３９５６，跌２９０點或
跌６﹒８４％。
　　即月期指新報１９８６３，跌６３２點，低水４點。即月國指期貨報６７２３，跌３３３點
，高水９點。即月科指期貨新報３９５６，跌２５２點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２６６，跌４３點或跌１﹒３１％，成交２８４９﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５４，跌１９３點或跌１﹒５５％，成交３８４３﹒３０億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１２１﹒７元　跌１０﹒１２％
　　快手（０１０２４）　　　　６４﹒２元　　跌７﹒１６％
　　樂享集團（０６９８８）　　２﹒０９元　　跌１﹒８８％
　　京東集團（０９６１８）　１８９﹒８元　跌１０﹒１３％
　　阿里（０９９８８）　　　８４﹒３５元　　　跌７﹒１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/03/2022
【中槪股風暴】憂退市風險兼傳滴滴中止港上市中槪股狂瀉　瑞銀：已過度拋售
FOCUS14/03/2022
【FOCUS】港深如預警「金絲雀」　BA.2恐掀全球新疫浪
香港要聞14/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：香港與深圳不能比　現階段未有能力全民檢測
財經熱話14/03/2022
港股穿兩萬 五大見底指標着燈未？溫傑：中概股有反彈要止蝕（有片）
生財有道14/03/2022
【名嘴發財高息股】林家亨：中移動(00941)幾錢上車？雅居樂(03383)宜買入收息？（有片）
大行報告14/03/2022
【大行炒D乜】五行齊削京東物流目標價　麥格理最狠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金