《異動股》美團（０３６９０）跌逾一成，新冠抗原自測產品准上市

《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）現價跌１０﹒１２％，報１２１﹒７元，

該股成交約５１００萬股，涉資６２﹒７７億元。盤中高見１２９﹒７元，盤中低見１１８元。

京東集團（０９６１８）跌１０﹒１３％，報１８９﹒８元；快手（０１０２４）跌７﹒１６％

，報６４﹒２元；阿里（０９９８８）跌７﹒１％，報８４﹒３５元。

據內媒報道，根據最新發布的《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》（以下簡稱「方案」

），社區居民可自行購買抗原檢測試劑進行自測，日前國家藥監局已批准相關產品上市。有三類

人適用：一是到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀５天以內的人員；

二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人

員，三是有抗原自我檢測需求的社區居民。「方案」中還明確表示，社區居民有自我檢測需求的

，可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。

現時，恒生指數報１９８６６，跌６８７點或跌３﹒３４％，主板成交１１７８﹒２９億元

。國企指數報６７１４，跌３４６點或跌４﹒９０％。恒生科技指數報３９５６，跌２９０點或

跌６﹒８４％。

即月期指新報１９８６３，跌６３２點，低水４點。即月國指期貨報６７２３，跌３３３點

，高水９點。即月科指期貨新報３９５６，跌２５２點，低水２點。

上證綜合指數報３２６６，跌４３點或跌１﹒３１％，成交２８４９﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２２５４，跌１９３點或跌１﹒５５％，成交３８４３﹒３０億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １２１﹒７元 跌１０﹒１２％

快手（０１０２４） ６４﹒２元 跌７﹒１６％

樂享集團（０６９８８） ２﹒０９元 跌１﹒８８％

京東集團（０９６１８） １８９﹒８元 跌１０﹒１３％

阿里（０９９８８） ８４﹒３５元 跌７﹒１％

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（ａｌ）

