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即市新聞

14/03/2022 15:11

恒指午後跌幅擴大至逾９００點，碧服急瀉２２％創兩年新低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒指午後跌幅擴大，現報１９５９１，跌９６２點或跌
４﹒６８％，最多下跌９８２點，主板成交１６６７﹒６８億元。國企指數報６６０４，跌
４５６點或跌６﹒４６％。恒生科技指數報３８５３，跌３９３點或跌９﹒２６％。
　　６４隻恒指成分股當中，有１２隻急跌逾一成，當中碧桂園服務（０６０９８）午後跌勢加
劇，現價跌２２﹒４２％，報２８﹒９元，該股成交約５２６９萬股，涉資１６﹒４７億元，盤
中高見３６﹒４５元，最低見２８﹒９元，創兩年新低；同系的碧桂園（０２００７）即使澄清
不公平負面陳述且嚴重誤導，但都要跌１５﹒８％，報４﹒３７元。另外，海底撈
（０６８６２）跌１８﹒２７％，報１１﹒１８元；美團（０３６９０）跌１４﹒９９％，報
１１５﹒１元。
　　即月期指新報１９６０４，跌８９１點，高水１３點。即月國指期貨報６６２１，跌４３５
點，高水１７點。即月科指期貨新報３８５４，跌３５４點，平水。
　　上證綜合指數報３２２３，跌８６點或跌２﹒６０％，成交４１８０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６３，跌３８３點或跌３﹒０８％，成交２４３９﹒３３億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２８﹒９元　跌２２﹒４２％
　　海底撈（０６８６２）　　　１１﹒１８元　跌１８﹒２７％
　　碧桂園（０２００７）　　　　４﹒３７元　　跌１５﹒８％
　　美團（０３６９０）　　　　１１５﹒１元　跌１４﹒９９％
　　藥明生物（０２２６９）　　４５﹒７５元　跌１４﹒０８％
　　京東集團（０９６１８）　　　　１８３元　跌１３﹒３５％
　　潤啤（００２９１）　　　　４５﹒５５元　跌１２﹒３２％
　　龍湖（００９６０）　　　　３３﹒５５元　跌１１﹒９４％
　　李寧（０２３３１）　　　　　５１﹒９元　跌１１﹒８１％
　　金沙（０１９２８）　　　　１５﹒５６元　跌１１﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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