恒指午後跌幅擴大至逾９００點，碧服急瀉２２％創兩年新低

《經濟通通訊社１４日專訊》恒指午後跌幅擴大，現報１９５９１，跌９６２點或跌

４﹒６８％，最多下跌９８２點，主板成交１６６７﹒６８億元。國企指數報６６０４，跌

４５６點或跌６﹒４６％。恒生科技指數報３８５３，跌３９３點或跌９﹒２６％。

６４隻恒指成分股當中，有１２隻急跌逾一成，當中碧桂園服務（０６０９８）午後跌勢加

劇，現價跌２２﹒４２％，報２８﹒９元，該股成交約５２６９萬股，涉資１６﹒４７億元，盤

中高見３６﹒４５元，最低見２８﹒９元，創兩年新低；同系的碧桂園（０２００７）即使澄清

不公平負面陳述且嚴重誤導，但都要跌１５﹒８％，報４﹒３７元。另外，海底撈

（０６８６２）跌１８﹒２７％，報１１﹒１８元；美團（０３６９０）跌１４﹒９９％，報

１１５﹒１元。

即月期指新報１９６０４，跌８９１點，高水１３點。即月國指期貨報６６２１，跌４３５

點，高水１７點。即月科指期貨新報３８５４，跌３５４點，平水。

上證綜合指數報３２２３，跌８６點或跌２﹒６０％，成交４１８０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２０６３，跌３８３點或跌３﹒０８％，成交２４３９﹒３３億元人民幣

。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２８﹒９元 跌２２﹒４２％

海底撈（０６８６２） １１﹒１８元 跌１８﹒２７％

碧桂園（０２００７） ４﹒３７元 跌１５﹒８％

美團（０３６９０） １１５﹒１元 跌１４﹒９９％

藥明生物（０２２６９） ４５﹒７５元 跌１４﹒０８％

京東集團（０９６１８） １８３元 跌１３﹒３５％

潤啤（００２９１） ４５﹒５５元 跌１２﹒３２％

龍湖（００９６０） ３３﹒５５元 跌１１﹒９４％

李寧（０２３３１） ５１﹒９元 跌１１﹒８１％

金沙（０１９２８） １５﹒５６元 跌１１﹒５９％

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（ｅｒ）

