【新冠肺炎】上海今日新增４宗確診及３４例無症狀，增２地中風險

《經濟通通訊社１４日上海專電》上海市衛生健康委今日通報，上海新增４例新冠肺炎本土

確診病例和３４例本土無症狀感染者。今天報告的４例確診病例是在相關風險人群篩查中發現；

３４例無症狀感染者中，２５例在集中隔離管控中發現。

此外，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將黃浦區打浦橋街道局門後路

９號、嘉定區嘉定工業區婁塘路７６０弄列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

（ａｈ）

