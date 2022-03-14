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14/03/2022 16:30

【新冠肺炎】上海今日新增４宗確診及３４例無症狀，增２地中風險

　　《經濟通通訊社１４日上海專電》上海市衛生健康委今日通報，上海新增４例新冠肺炎本土
確診病例和３４例本土無症狀感染者。今天報告的４例確診病例是在相關風險人群篩查中發現；
３４例無症狀感染者中，２５例在集中隔離管控中發現。
　　此外，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將黃浦區打浦橋街道局門後路
９號、嘉定區嘉定工業區婁塘路７６０弄列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。
（ａｈ）

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