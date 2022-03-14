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即市新聞

14/03/2022 12:45

《午市前瞻》專家指市況內憂外患引發套現潮，或下試一萬八水平

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收市報１９７７１，跌７８２點或３﹒８１％，
主板成交１０６１﹒３１億元。恒生中國企業指數報６６８６，跌３７３點或５﹒３％。恒生科
技指數報３９２４，跌３２２點或７﹒５８％。

＊曾永堅：美國臨近中期選，中概股將受壓＊

　　上周五據報滴滴出行未能乎合中國整改用戶敏感數據要求，被逼暫停回港上市計劃，引發中
概股急挫，拖累港股今日跌穿２００００點。香港股票分析師協會理事曾永堅表示港股現時陷入
內憂外患，恐慌情緒有增無減，故難用技術走勢分析後市。現時資金以套現為主，或轉移至美債
及美元避險，加上俄烏局勢引致的資源價格急升，加息預期變得更加不明朗。
　　他指，面對中美關係有機會惡化的時刻，恒指目前有機會進一步下試１８０００至
１８５００水平。他補充，在美國臨近中期選期間，中概股都較為看低一線；而最近滴滴事件為
市場急速套現的導火線，加劇市場對環球局勢不明朗的擔憂，以及中概股被逼退市的風險，故中
概股表現將會受壓。

＊餐飲股若非十分低殘，難吸食支持＊

　　今日餐飲股受深圳封城消息所累捱沽，曾永堅指早前市場憧憬中國內地或會放寬清零政策，
但以近期舉措反映相關方面未有放寬意向。儘管Ｏｍｉｃｒｏｎ傳染力強，但國際多個國家都將
之視為風土病，令市場對成功清零疑惑，亦擔心封城措施會否蔓延至其他城市。因此，他建議餐
飲股不要輕言撈底，若餐飲股並未處於估值十分低殘便宜的水平，都較難吸引中長線資金支持。

＊銀行股將受環球經濟轉差拖累＊

　　股市大跌期間本地銀行股獲避險資金流入逆市造好，曾永堅指即使美國加息將會有利匯控
（００００５），但能源價格急升，令環球經濟增添不明朗，相關因素亦會對銀行股股價不利。
他建議目前可以留意較不受環球市況拖累的股份，如中移動（００９４１）及領展
（００８２３）。（ｈｃ）

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