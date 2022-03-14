《娥姐錦囊－張賽娥》俄烏戰火下，油價將大起大落

《娥姐錦囊》美國２月通脹率創逾４０年新高，消費物價指數（ＣＰＩ）按年升幅加快至
７﹒９％，而俄羅斯與烏克蘭開戰，肯定進一步刺激通脹，估計全球有滯脹風險，但美國加息仍
會取中庸之道，國際油價則會大起大落，即使飆升至每桶１５０美元亦不足為奇，預計最少也會
徘徊於１００美元，短期內難以重返８０－９０美元低位。
＊中國或成磨心，但關係不至太僵＊
由於俄烏均是大宗商品的主要資源國，故兩國交戰，難免推高商品價格，此前疫情造成的物
流問題，已令物價上升，加上戰爭因素，商品價格易升難降，俄羅斯政府奉行強人政治，面對烏
克蘭頑抗，戰事或會持續一段時間。在西方各國聲討制裁俄羅斯之際，中國若與俄羅斯繼續交往
和貿易，或會增添西方國家進一步制裁中國的藉口，不過中國始終是世界工廠，疫情已令印度和
越南等生產基地受阻，西方仍得依賴中國，故雙方關係不會鬧得太僵。
＊美聯儲加息每次仍會是０﹒２５厘＊
鑑於通脹升溫，華爾街大行高盛近期已調整預測，估計美國今年將加息７次，比原估計的５
次多，我認為聯儲局會否加息７次，尚待觀察，但肯定要加息３、４次，每次加幅仍會是
０﹒２５厘，以免加息太快，有損經濟。雖然滯脹風險存在，但現代政府尤其是美國，可藉印鈔
紓緩中短期的壓力。
至於油價，料將會大上大落，部分中東國家仍具增產能力，但想趁機增加政治籌碼，而俄羅
斯石油雖被制裁，仍有黑市市場，美國代表近期訪問委內瑞拉，也被指擬以放寬制裁來換取石油
進美國，因此石油供應未必如想像般緊張，惟在當前局勢下，油價必被炒賣，波幅會較大。《南
華證券副主席 張賽娥》
註１：本文為個人觀點。
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