《美元走勢－羅明立》美元資產短期仍是主要避風港

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１７﹒７９ １１７﹒８８ １１７﹒４６

歐元╱美元 １﹒０９１２ １﹒０９３８ １﹒０９０１

英鎊╱美元 １﹒３０１９ １﹒３０５０ １﹒３０１０

美元╱瑞郎 ０﹒９３６１ ０﹒９３６４ ０﹒９３４７

美元╱港元 ７﹒８２８５ ７﹒８３０３ ７﹒８２７５

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《美元走勢》英國１月國內生產總值按月升０﹒８％，工業產出及製造業產出分別按月升

０﹒７％及０﹒８％，全部好過預期。加拿大２月失業率由６﹒５％大幅回落至５﹒５％，就業

人數亦增加３３﹒６６萬，好過預期，反映當地就業情況理想。不過，近期基本面的因素對金融

市場影響力大減，焦點仍然是俄烏的戰事上，雖然普京指談判取得了一些進展，但仍未有實質性

成果，俄軍繼續發動攻擊，逐漸逼近首都基輔，而美國為首的西方國家亦加大對俄的制裁，美國

宣布取消俄羅斯貿易最惠國待遇

，將進一步衝擊其經濟。市場避險情緒仍濃厚，加上本周聯儲局幾乎肯定會上調利率０﹒２５％

，美元受到支持，重上９９以上。

上周五（１１日）除了加元受到就業數據理想支持而造好外，其他主要非美貨幣都下跌，英

鎊跌至１﹒３０邊緣，歐元險守１﹒０９，就連避險貨幣日圓亦不能倖免，美元兌日圓更逼近

１１８。現時關鍵仍然是俄烏能否在短期內就衝突緩和達成一些共識，避免情況惡化。由於擔心

環球經濟被拖累，美元資產短期仍然是主要避風港，但若然談判有利好發展，非美應可迎來一波

反彈，估計歐元能再守住１﹒０７╱１﹒０８的話，或者才有反彈機會。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒７２００ ０﹒７３００ ０﹒７１５０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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