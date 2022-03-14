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即市新聞

14/03/2022 15:48

《美元走勢－羅明立》美元資產短期仍是主要避風港

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１７﹒７９　１１７﹒８８　１１７﹒４６
　　歐元╱美元　１﹒０９１２　１﹒０９３８　１﹒０９０１
　　英鎊╱美元　１﹒３０１９　１﹒３０５０　１﹒３０１０
　　美元╱瑞郎　０﹒９３６１　０﹒９３６４　０﹒９３４７
　　美元╱港元　７﹒８２８５　７﹒８３０３　７﹒８２７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》英國１月國內生產總值按月升０﹒８％，工業產出及製造業產出分別按月升
０﹒７％及０﹒８％，全部好過預期。加拿大２月失業率由６﹒５％大幅回落至５﹒５％，就業
人數亦增加３３﹒６６萬，好過預期，反映當地就業情況理想。不過，近期基本面的因素對金融
市場影響力大減，焦點仍然是俄烏的戰事上，雖然普京指談判取得了一些進展，但仍未有實質性
成果，俄軍繼續發動攻擊，逐漸逼近首都基輔，而美國為首的西方國家亦加大對俄的制裁，美國
宣布取消俄羅斯貿易最惠國待遇
，將進一步衝擊其經濟。市場避險情緒仍濃厚，加上本周聯儲局幾乎肯定會上調利率０﹒２５％
，美元受到支持，重上９９以上。
　　上周五（１１日）除了加元受到就業數據理想支持而造好外，其他主要非美貨幣都下跌，英
鎊跌至１﹒３０邊緣，歐元險守１﹒０９，就連避險貨幣日圓亦不能倖免，美元兌日圓更逼近
１１８。現時關鍵仍然是俄烏能否在短期內就衝突緩和達成一些共識，避免情況惡化。由於擔心
環球經濟被拖累，美元資產短期仍然是主要避風港，但若然談判有利好發展，非美應可迎來一波
反彈，估計歐元能再守住１﹒０７╱１﹒０８的話，或者才有反彈機會。
　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　買入澳元　０﹒７２００　０﹒７３００　０﹒７１５０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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