【新冠肺炎】張舉能官邸１名家務總管確診，其快測呈陰性

《經濟通通訊社１４日專訊》終審法院首席法官張舉能的官邸一名家務總管確診。張舉能和
官邸傭工今日都有進行快速測試，結果都是陰性。
司法機構指，按衛生防護中心的界定，張舉能、他的家人，以及官邸其他傭工，都並非密切
接觸者，但為審慎起見，張舉能本星期將在家工作。司法機構又指，確診的家務總管最近一次上
班是昨日，工作時有佩戴口罩，遵守有關防疫措施；司法機構已為官邸進行清潔和消毒。
（ｃｗ）
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