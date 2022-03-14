【新冠肺炎】張舉能官邸１名家務總管確診，其快測呈陰性

《經濟通通訊社１４日專訊》終審法院首席法官張舉能的官邸一名家務總管確診。張舉能和

官邸傭工今日都有進行快速測試，結果都是陰性。

司法機構指，按衛生防護中心的界定，張舉能、他的家人，以及官邸其他傭工，都並非密切

接觸者，但為審慎起見，張舉能本星期將在家工作。司法機構又指，確診的家務總管最近一次上

班是昨日，工作時有佩戴口罩，遵守有關防疫措施；司法機構已為官邸進行清潔和消毒。

（ｃｗ）

