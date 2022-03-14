【夜期時段】即月期指最新報１９５６５點，跌２０點，高水３３點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６００點，升１５點，高水

６８點，最新報１９５６５點，跌２０點，高水３３點，合約成交８４５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５８７點，升２２點，高水３１點，最新報６５６６點，

升１點，高水１０點，合約成交１１７５張。

