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14/03/2022 19:04

《再戰明天》ＦＯＭＣ一連兩日議息，美國公布ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１４日專訊》ＦＯＭＣ一連兩日議息，及美國公布ＰＰＩ，料為周二（１５
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的利率會議，
歐洲經濟暨財政事務理事會會議舉行，歐洲央行副總裁德金多斯出席歐盟財長會議。本港時間周
二８：３０ａｍ，澳洲央行公布３月貨幣政策會議記錄。晚上８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管
委員會主席恩瑞亞出席摩根士丹利年度歐洲金融會議。

＊中國公布工業生產及零售銷售＊

　　數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季房價指數，季率升幅料由５％收窄
至３﹒５％，年率升幅料由２１﹒７％擴大至２１﹒９％。本港時間１０：００ａｍ，中國公布
２月工業生產，年率升幅料由９﹒６％收窄至４％；２月零售銷售年率升幅料由１２﹒５％收窄
至３％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產，年率料由１﹒６％逆轉至下滑
０﹒５％，月率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒１％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月生產
者物價指數，月率升幅料由１％收窄至０﹒９％，年率升幅料由９﹒７％擴大至１０％；３月紐
約聯邦儲備銀行製造業指數料由３﹒１升至７。
　　在本港，明日公布業績的公司有：平安好醫生（０１８３３）、光大環境（００２５７）等
。（ｗａ）

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