  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2022 12:28

【企業盈警】太和控股（７１８）料去年除稅前虧損增至最少３億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》太和控股（００７１８）發盈警，預期截至去年１２月底止年
度，錄得除稅前虧損不少於３億元，較截至２０２０年１２月底止年度之經審核除稅前虧損約為
３６６０萬元大幅增加。
　　集團預期除稅前虧損大幅增加主要是由於倫敦投資物業因新冠肺炎爆發的持續負面影響導致
公允值減少；採礦權減值虧損增加；及就收購廣州商場導致相關之財務成本增加。（ｓｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/03/2022
港股穿兩萬 五大見底指標着燈未？溫傑：中概股有反彈要止蝕（有片）
生財有道14/03/2022
【名嘴發財高息股】林家亨：中移動(00941)幾錢上車？雅居樂(03383)宜買入收息？（有片）
大行報告14/03/2022
【大行炒D乜】五行齊削京東物流目標價　麥格理最狠
開市Good Morning14/03/2022
溫傑：港股未見底　中移動46元宜作中長線部署
財經熱話14/03/2022
【虛幣世界】加密貨幣於低位浮沉，比特幣於三萬八關口上落
財經熱話14/03/2022
【陶觀天下】油價急速上揚　聯儲溫和出手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金