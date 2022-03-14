【企業盈警】太和控股（７１８）料去年除稅前虧損增至最少３億元

《經濟通通訊社１４日專訊》太和控股（００７１８）發盈警，預期截至去年１２月底止年
度，錄得除稅前虧損不少於３億元，較截至２０２０年１２月底止年度之經審核除稅前虧損約為
３６６０萬元大幅增加。
集團預期除稅前虧損大幅增加主要是由於倫敦投資物業因新冠肺炎爆發的持續負面影響導致
公允值減少；採礦權減值虧損增加；及就收購廣州商場導致相關之財務成本增加。（ｓｌ）
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