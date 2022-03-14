【企業盈警】星島（１１０５）料去年淨虧損擴大至１﹒４億元

《經濟通通訊社１４日專訊》星島（１１０５）發盈警，預期截至去年１２月底止年度，將

錄得股東應佔虧損約１﹒４億元，而２０２０年錄得股東應佔虧損約８０００萬元。

星島指，相關虧損主要是由於２０２０年收到保就業計劃一次性的政府補貼，２０２１年沒

有相關補貼，及２０２１年內強化新業務成本開支相應增加所致。（ｓｌ）

