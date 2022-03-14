【企業盈警】華置（００１２７）料去年盈轉虧蝕最多３８億元

《經濟通通訊社１４日專訊》華人置業（００１２７）公布，預期於截至去年１２月３１日

止年度可能錄得收入顯著下降介乎５２％至６２％，以及虧損介乎３２億元至３８億元，而截至

２０２０年１２月３１日止年度之收入為３０﹒４億元及公司擁有人應佔之綜合溢利淨額為

６﹒２億元。此外，集團於去年度於其他全面支出中可能錄得關於恒大（０３３３３）股份之公

平值變動之已變現及未變現虧損約１０９﹒２億元之一項支出。

集團表示，收入及溢利之減少來自於上市及非上市股本投資之股息收入。於去年度，集團錄

得來自集團持有中國恒大之股份之股息收入約１﹒６億元並計入收入內。於去年度之股息收入乃

指來自恒大股份之２０２０年末期股息，該減少主要由於中國恒大股東應佔之溢利及其派息率均

減少所致。

集團指出，通過損益以反映公平值之投資及財資產品之分類業績轉盈為虧。該虧損主要包括

計入通過損益以反映公平值計量之證券投資及財資產品之已變現及未變現虧損。於去年度，集團

出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含股本證券、債券及結構性產品。預計該出售帶來已

變現虧損淨額約１５億元將於去年度於損益中確認。此外，於去年度餘下之證券投資及財資產品

之公平值變動之未變現虧損淨額預計約９﹒５億元將於去年度於損益中確認。

集團續指，其他收入減少。於去年度，來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數

目。集團相信於去年度中國恒大之股價下跌乃因中國恒大之流動資金及持續經營問題、盈利下降

以及派息率減少，以及於中國之房地產發展商面對收緊借貸比率政策。公平值變動之已變現收

益╱虧損乃現金項目，而未變現公平值變動乃非現金項目且對集團之現金流量並無構成影響。

（ｂｎ）

