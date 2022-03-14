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14/03/2022 17:33

國泰航空（００２９３）２月載客量按年增４８％，貨運量跌２１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，今年２月份載客３﹒１３萬人
次，按年增加４７﹒９％，相比疫情前２０１９年２月的水平下跌９８﹒９％。收入乘客千米數
按年上升５﹒２％，但與２０１９年２月相比仍減少９９％。乘客運載率增加３３﹒８個百分點
至４７﹒６％，以可用座位千米數計算的運力按年減少６９﹒４％，與２０１９年２月相比下跌
９８﹒４％。
　　在今年首兩個月，載客人次雖然較去年同期增加８﹒６％，但運力下跌７２﹒８％，而收入
乘客千米數亦減少１２﹒５％。
　　國泰航空於２月份運載６﹒５１萬公噸貨物，按年減少２０﹒９％，與２０１９年２月相比
減少５０﹒４％。月內的貨物收入噸千米數按年下跌５３﹒３％，與２０１９年２月相比減少
６７﹒９％。運載率上升０﹒９個百分點至８０﹒５％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年
減少５３﹒８％，與２０１９年２月相比減少７５﹒８％。
　　首兩個月載貨量較去年同期下跌２７﹒１％，運力下跌５９﹒１％，而貨物收入噸千米數則
下跌５９﹒６％。

＊料３月客運需求將不會有顯著復甦＊

　　顧客及商務總裁林紹波表示，由中國內地經香港前往長途航點的客運需求持續，而農曆新年
後亦有不少乘客由香港前往中國內地。月內，中國內地與香港的留學生前往澳洲的需求亦見增長
。因此，上月的乘客量較１月有所增加，載客率上升至近４８％。
　　展望３月份，集團本來預期客運需求多集中於往來中國內地航線。然而，內地當局因防控疫
情而實施了更嚴格的客運運力限制措施，加上香港現有的旅遊限制仍然持續，預期３月份的客運
需求將不會有顯著的復甦跡象。
　　至於貨運方面，在長途貨運航班的營運能力持續受壓下，集團重新部署前往北亞和印度次大
陸的貨機航班，盡力爭取業務商機，並已恢復了前往美國亞特蘭大、休斯敦和邁阿密的貨機航班
。３月份由香港運載的出口貨量將仍受壓，但其他市場的需求轉強。（ｓｌ）

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