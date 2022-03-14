【新冠肺炎】聶德權：過去一周接種量放緩，周五起即日籌涵蓋學生

《經濟通通訊社１４日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，過去一周全港日均接種量是

７﹒３萬劑，較每日１０萬劑的接種容量低，反映是供過於求。他估計，部份已預約接種的市民

，因染疫而暫時未能打針，令日均接種量放緩。

聶德權在一個電台節目表示，目前３至１１歲兒童有２８萬人已接種第一針新冠疫苗，比率

約５３％，其中約６成人打復必泰，４成打科興。他說，近期兒童接種的趨勢放緩，本周五

（１８日）起疫苗中心的即日籌安排，會擴展至學生群組，３至１７歲接種科興及５至１７歲人

士接種復必泰，都可取即日籌。

聶德權指，未來一周會擴大接種中心服務，周三（１６日）起銅鑼灣禮頓中心的接種中心，

會開放６樓予學校接種，周五起中央圖書館、長沙灣香港紗廠及創紀之城五期的接種中心，會開

放予所有市民，務求將第２針接種率盡快推高至９成，以及第３針接種率「翻一翻」。

長者接種方面，聶德權表示，部份大型院舍可安排即場釋稀復必泰疫苗；但規模較小的院舍

就未必做到，指釋稀疫苗後運送到院舍，可能影響疫苗質素，存在太多不確定性或風險。

對於近日政府修訂指引，公務員「復陽」亦毋須再接受隔離的安排。聶德權指，相信染疫的

政府僱員康復後，二次感染或進一步傳播的機會很低，認為他們可以返回工作崗位，部門首長也

會因應個別情況安排。（ａｃ）



