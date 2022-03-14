據報騰訊因微信支付涉及違規或將面臨創紀錄罰款

《經濟通通訊社１４日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道，人民銀行發現騰訊

（００７００）旗下的微信支付涉嫌違反反洗錢規定，集團可能面臨創紀錄的高額罰款。

報道指，人行發現微信支付平台允許將資金轉移用於賭博等非法目的。當局也判定，微信支

付未遵守要求騰訊辨識在該平台上交易的用戶和商家等其他規定。（ａｃ）

