【企業盈警】遠大住工（２１６３）料去年盈利減少７９％至９１％

《經濟通通訊社１４日專訊》遠大住工（０２１６３）發盈警，預期去年度將錄得盈利介乎
約２０００萬元至４５００萬元人民幣，較２０２０年盈利約２﹒１６億元人幣，減少約
７９﹒２％至９０﹒８％。
集團解釋，主要由於該期間雖然銷量增長，但是單價有所下降；原材料價格上漲；及集團計
提較大金額的壞賬撥備所致。（ａｃ）
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