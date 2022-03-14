【新冠肺炎】消息：港府不排除收緊社距措施，堂食每枱減至１人

《經濟通通訊社１４日專訊》據《星島日報》一篇專欄文章引述消息人士指，如果確診數字
持續居高不下，港府不排除會進一步收緊社交距離措施，將堂食人數限制由每枱２人減至１人。
據了解，港府還考慮在單日新增確診病例降到１萬宗以下時進行全民檢測，因為屆時應該已
有足夠的隔離設施，並會在全民檢測前一周公布細節。消息指，港府仍未決定會否實施「禁足」
。（ｈｙ）
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