  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2022 09:57

【新冠肺炎】消息：港府不排除收緊社距措施，堂食每枱減至１人

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《星島日報》一篇專欄文章引述消息人士指，如果確診數字
持續居高不下，港府不排除會進一步收緊社交距離措施，將堂食人數限制由每枱２人減至１人。
　　據了解，港府還考慮在單日新增確診病例降到１萬宗以下時進行全民檢測，因為屆時應該已
有足夠的隔離設施，並會在全民檢測前一周公布細節。消息指，港府仍未決定會否實施「禁足」
。（ｈｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning14/03/2022
溫傑：港股未見底　中移動46元宜作中長線部署
財經熱話14/03/2022
【虛幣世界】加密貨幣於低位浮沉，比特幣於三萬八關口上落
財經熱話14/03/2022
【陶觀天下】油價急速上揚　聯儲溫和出手
財經熱話11/03/2022
《嚟緊炒D乜》新能源車銷量增長強勁，吉利跌殘11元以下抵買！
中國故事11/03/2022
《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉　多省連環爆疫滬指周跌4%
財經熱話11/03/2022
京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金