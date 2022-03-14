【新冠肺炎】許樹昌：新冠口服藥用於輕症，包括長期病患及長者

《經濟通通訊社１４日專訊》醫管局早前已購入兩款抗新冠口服藥物，包括默沙東的莫納皮

拉韋（Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ），以及輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛

維德（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，兩款藥可以

牽制到病毒繁殖，主要用途是用於輕症病人，最好是病發５天以內使用，建議院舍及指定診所盡

快使用。

許樹昌表示，適合服用兩款抗新冠口服藥物的人士包括７０歲或以上、有長期病患，例如糖

尿病、肥胖、體重指標超過３０以上、免疫系統失調人士，例如腎衰竭、肺部長期病患等，以及

未完成接種新冠疫苗的人士。



＊懷孕、餵奶人士不可用默沙東＊



許樹昌表示，懷孕、餵奶人士不可用默沙東的莫納皮拉韋，會影響骨及軟骨，１８歲以上才

可用，副作用包括肚瀉、頭痛、皮膚出疹、作嘔作悶，即使有腎衰竭仍然可以安全使用，減低入

院風險達三成。



＊腎肝功能差，不可用輝瑞新冠口服藥＊



許樹昌又指，臨床數據顯示，即使是懷孕、餵奶人士都可以使用輝瑞的帕克斯洛維德，常見

副作用是肚瀉、血壓高、肌肉痛，但腎功能非常差或本身有肝功能衰竭便不合適使用，１２歲或

以上可安全使用。（ｈｙ）



