【新冠肺炎】醫管局：兩地醫護合作問題不大，病歷已安排中文輸入

《經濟通通訊社１４日專訊》醫管局行政總裁高拔陞表示，過去一周已與內地抵港的專家作

出商討，在治療及觀察方面是非常相似，相信合作的問題不大，至於病歷記錄方面已安排中文輸

入的方法，又指兩地醫護在中英文運用也很好。

高拔陞表示，亞洲國際博覽館有多個展館作治療設施，初步估計會集中在亞洲國際博覽館作

協同模式。（ｈｙ）

