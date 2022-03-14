《經濟通通訊社１４日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，目前仍有７個長者暫托中心，
除有兩間私院希望可在本周內開展兩個長者暫托中心外，其他醫院也在了解有關情況看是否可以
承接；另指長者暫托中心稍後也會有中醫的服務提供。
行政長官林鄭月娥指，兩個長者暫托中心分別在彩雲道及石硤尾體育館，又指上次與私院會
面希望他們承接中心，強調現時最缺乏的是照顧員，目前召聘的人手不足以啟動有關設施。
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14/03/2022 12:07
【新冠肺炎】陳肇始：仍有７個長者暫托中心，其他醫院在了解情況
《經濟通通訊社１４日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，目前仍有７個長者暫托中心，
除有兩間私院希望可在本周內開展兩個長者暫托中心外，其他醫院也在了解有關情況看是否可以
承接；另指長者暫托中心稍後也會有中醫的服務提供。
行政長官林鄭月娥指，兩個長者暫托中心分別在彩雲道及石硤尾體育館，又指上次與私院會
面希望他們承接中心，強調現時最缺乏的是照顧員，目前召聘的人手不足以啟動有關設施。
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