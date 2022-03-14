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14/03/2022 12:12

【新冠肺炎】林鄭：現行社交距離措施兩年來最嚴謹，未考慮再收緊

　　《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，目前不打算再收緊社交距離措施。現
行社交距離措施為疫情以來最嚴謹，不會再貿然推出新措施，認為亦要考慮社會及市民反應。
　　林鄭又指，雖近日近日確診數字有下降趨勢，但強調現時仍不能放鬆，呼籲市民要繼續忍耐
，減少聚會及外出。（ｈｙ）

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