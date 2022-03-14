《小傳日記》魚缸跌得深，內房插得甘，如何來求生？

《小傳日記》今日嘅魚缸已經無嘢好講，市況已經不能更差，魚缸腹背受敵，外圍有俄烏打

仗拖累全球市況，又有花旗國監管中概股，點知內又有阿爺唔畀滴滴洩露資料，魚缸遭逢中外連

環拳重擊，滴滴血在缸邊流，中外資金集體逃難，恒指已經插到深不可測，全日最多試過跌多過

１１００點，最終收報１９５３１點，無咗１０２２點。

統計一吓今日藍戰士嘅傷亡慘況，全日企硬ＭＶＰ就係銀行佬，各行各業都捱沽之下，大家

揸ｃａｓｈ最穩陣，加上大家都預期加息，所以就益曬銀行佬！本地銀行佬表現最好；中銀

（０２３８８）升多過１巴仙，報２８﹒３銀；匯控（００００５）升多過１巴仙，報４９﹒６

銀；恒生（０００１１）升多過兩巴仙，報１４４銀。

今日有１３隻藍戰士被片低超過一成，但最慘烈嘅反而唔係今日「股災」嘅元兇科網佬，反

而係神州磚頭佬，物管佬碧股下晝沽壓加劇跌超過兩成係最大鑊藍戰士。今日內房區可謂屍橫遍

野，啲貨掉到滿天飛，皆因「孖屐」要避險，一定掉高風險資產先，而中概股就係環球「孖屐」

嘅高風險資產，內房更加係風險資產嘅核心內圍，要掉一定最快手掉。全日五大跌傷內房分別係

旭輝永升（０１９９５）跌多過兩成四，報８﹒５８銀；綠景中國（０００９５）跌多過兩成四

，報０﹒６５銀；金茂服務（００８１６）都跌多過兩成四，報３﹒８３銀；寶龍商業

（０９９０９）跌多過兩成三，報６﹒８９銀；碧服（０６０９８）跌多過兩成一，報

２９﹒２５銀。

所以家吓真係買乜都唔得，跌起上嚟就全部板塊一齊跌！不過都係手痕要買嘢，最好都係揸

銀行，炒多咗人擺錢入銀行又得，炒加息都得，過幾日１７號就加息喇，睇怕加就梗架啦，加四

分一厘定加半厘就真係難講喇，如果只係加四分一厘，可能連銀行佬都唔係炒得起幾多，請請！





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