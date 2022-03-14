【新冠肺炎】本港新增２６９０８宗確診，核酸檢測１２０４０宗

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

２６９０８宗確診，當中１２０４０宗是核酸檢測確診案例，１４８６８宗快測陽性呈報個案。

第５波累計６２﹒３萬宗核酸檢測確診個案，９９１１０宗快測陽性呈報個案。

核酸檢測確診個案中，２１１３宗由公共衞生化驗服務處確診，涉１宗Ｌ４５２Ｒ變異病毒

株，４３６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１６７６宗未完成化驗或因病毒量太低未能分類。



＊第五波累計４０６６宗死亡個案＊



張竹君表示，第五波累計４０６６宗死亡個案，其中９宗在醫院外離世。死亡個案涉

１５５９女及２５０７男，年齡介乎１１個月至１１２歲，中位數為８５歲。

死亡個案中９５﹒５％是６０歲以上，７０歲以上是約８７％，８０歲以上是７０％，死亡

率是０﹒５６％，８０歲以上是９﹒４４％。已打針的死亡率是０﹒０８％，未打針是

１﹒８６％，相差２０多倍。至於老人家方面，已打齊針的死亡率是２﹒８９％，而未打針的死

亡率是逾１２％。



＊新增１１間院舍爆疫＊



張竹君指，新增１１間院舍爆疫，７間屬安老院院，４間屬殘疾人士院舍，涉４６名院友，

２名員工。第五波累計有７５２間安老院舍曾出現個案，佔總數９０％，另有２７０個殘疾院舍

爆疫，佔總數８０％，涉３４３７３名院友，９２６３名員工。（ｈｙ）





