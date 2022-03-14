  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2022 16:34

【新冠肺炎】本港新增２６９０８宗確診，核酸檢測１２０４０宗

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
２６９０８宗確診，當中１２０４０宗是核酸檢測確診案例，１４８６８宗快測陽性呈報個案。
第５波累計６２﹒３萬宗核酸檢測確診個案，９９１１０宗快測陽性呈報個案。
　　核酸檢測確診個案中，２１１３宗由公共衞生化驗服務處確診，涉１宗Ｌ４５２Ｒ變異病毒
株，４３６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１６７６宗未完成化驗或因病毒量太低未能分類。

＊第五波累計４０６６宗死亡個案＊

　　張竹君表示，第五波累計４０６６宗死亡個案，其中９宗在醫院外離世。死亡個案涉
１５５９女及２５０７男，年齡介乎１１個月至１１２歲，中位數為８５歲。
　　死亡個案中９５﹒５％是６０歲以上，７０歲以上是約８７％，８０歲以上是７０％，死亡
率是０﹒５６％，８０歲以上是９﹒４４％。已打針的死亡率是０﹒０８％，未打針是
１﹒８６％，相差２０多倍。至於老人家方面，已打齊針的死亡率是２﹒８９％，而未打針的死
亡率是逾１２％。

＊新增１１間院舍爆疫＊

　　張竹君指，新增１１間院舍爆疫，７間屬安老院院，４間屬殘疾人士院舍，涉４６名院友，
２名員工。第五波累計有７５２間安老院舍曾出現個案，佔總數９０％，另有２７０個殘疾院舍
爆疫，佔總數８０％，涉３４３７３名院友，９２６３名員工。（ｈｙ）

　

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/03/2022
內地疫情轉差澳門客量回落　濠賭股普遍跌逾一成
專訪14/03/2022
【專訪】陶冬：全面禁運俄羅斯原油或不現實　歐洲取態關鍵（有片）
財經熱話14/03/2022
【中槪股風暴】憂退市風險兼傳滴滴中止港上市中槪股狂瀉　瑞銀：已過度拋售
FOCUS14/03/2022
【FOCUS】港深如預警「金絲雀」　BA.2恐掀全球新疫浪
香港要聞14/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：香港與深圳不能比　現階段未有能力全民檢測
財經熱話14/03/2022
港股穿兩萬 五大見底指標着燈未？溫傑：中概股有反彈要止蝕（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金