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14/03/2022 16:51

【新冠肺炎】醫管局：再多２４９人離世，其中４人已打三針疫苗

　　《經濟通通訊社１４日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增
２４９人離世，包括１５１男９８女，年齡介乎３９歲至１０５歲，當中２３１人屬６５歲以上
長者；１３４人居住於院舍５３％；１６５位沒有接種疫苗，４１位已打一針，３９位已打兩針
、４人已打三針。
　　劉家獻表示，昨日較年輕的死者包括３９歲長期病患者，正接受抗癌治療；４０歲長期病患
者，遺傳鐵質病，多年沒求醫，入院時肝臟已有衰竭，進入深切治療部後離世；５２歲患者有中
風、癲癇等情況，居殘疾人士院舍；５３歲患者有遺傳退化，無法溝通；５４歲癌症病患者，已
擴散至骨、淋巴，正服用抗癌藥；５７歲患血癌，已擴散至淋巴；５７歲患者副甲狀腺問題、胰
臟有腫瘤並有肝硬化問題；５７歲患者同患癌，已擴散至肝、淋巴；５９歲智障人士，住宿舍，
有癲癇問題。
　　此外，由於數據滯後，２月２７日至３月１２日期間，再有３７名病人離世，包括２２男
１５女，年齡介乎６４至１０６歲。截至昨日，醫管局累計共１５２２７人染疫，當中６９４８
人已康復返回工作崗位。（ｈｙ）

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