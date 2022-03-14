【新冠肺炎】劉家獻：來港內地醫護無「主副之分」，冀有協同效應

《經濟通通訊社１４日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去一周

與內地醫療團隊商討合作方法，內地醫護在臨床處理、管治和系統都會跟隨醫管局，他強調大家

都有專業知識，沒有「主副之分」，希望有協同效應，為病人帶來最好的治療。（ｈｙ）

