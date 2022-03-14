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14/03/2022 17:48

【企業盈警】中達（００１３９）料去年盈轉虧蝕不少於３﹒７億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中達集團控股（００１３９）預期，截至去年１２月底止年度
，錄得稅前虧損不少於３﹒７億元，２０２０年同期錄得稅前溢利３５４０萬元。預期虧損主要
是由於確認透過損益按公平值列賬之股本及基金投資之未變現公平值虧損；及確認股權結算之購
股權安排。（ｈｙ）

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