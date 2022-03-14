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即市新聞

14/03/2022 15:38

《真知灼見－溫灼培》美元強皆因歐元太不濟

　　《真知灼見》美國２月通脹率（ＣＰＩ）７﹒９％，而相信仍未見頂。俄烏戰事於２月２４
日才爆發，繼後一眾商品價格大升。所以幾可肯定美國３月通脹只會更高。面對如此嚴峻通脹形
勢，假使本周聯儲局仍不認真有計劃去應對，只象徵加息２５基點，提防未來美國通脹失控。
　　現在持有美元，一年後便失去７﹒９％購買力，這樣的貨幣還算強勢貨幣嗎？不過貨幣是相
對，美元以外最大貨幣是歐元。當歐洲在嘗試擺脫對俄羅斯的能源依賴，被逼進口貴數倍的液化
天然氣，其經濟受損程度可想而知。也是為何就是上周歐央行於議息會上宣布加快減買債，並暗
示第三季有加息機會，歐元仍被拋售原因。料往後歐元還是易跌難升。
　　最後按慣例，每當美國加息，資金便會離開新興市場從返美國。過去半個月所見，土耳其里
拉已見蠢蠢欲動，走勢明顯轉弱。提防美國加息後，一些弱勢新興市場經濟體，如土耳其及委內
瑞拉等將受較大衝擊。而因地緣關系，如土耳其一旦再次出現金融動盪，料歐洲亦將在一定程度
上受牽連。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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