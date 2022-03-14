《與聯共策－鄒建雄》如何應對股市波動性

《與聯共策》宏觀經濟環境面臨的挑戰動搖投資者信心，進而拖累１月份股市表現。倘若欲

佈局較為穩定的股票投資配置，此時不妨佈局高品質且估值合理的股票，協助投資組合抵禦波動

性。



＊通脹居高不下＊



通脹與利率走勢是當前最大的不確定性來源。儘管美國聯儲局與英倫銀行已暗示有意積極加

息，但是歐洲央行則維持較為溫和的態度。此外，投資者一方面擔心貨幣政策的走向，同時又看

到企業交出穩健的盈餘數字，兩者相互拉鋸進一步增添市場的波動性。

因此，了解哪些企業可望在通脹環境下跑出，哪些則可能面臨物價上漲的挑戰至關重要。此

外，考量央行對抗通脹的措施可能會讓經濟增長趨緩的幅度超出預期，因此在建立防禦型投資組

合時，應設法發掘在經濟增長趨緩的環境下，有機會維持穩健基本面的企業。

聯博認為在低波幅股票投資配置當中，高品質股票向來扮演不可或缺的角色。然而，考量通

脹升溫的風險，訂價能力現已成為反映企業品質的關鍵指標之一。即便通脹持續升溫，擁有訂價

能力的企業較容易維持利潤率。此外，擁有龐大無形資產的企業，例如專有的資料庫、研發能力

與人力資本，同樣可享有訂價優勢。即便是鮮有被視為防禦型行業的科技業，目前部分企業擁有

比過去更加強勁的訂價能力。



＊估值與波動性＊



近期的市場波動性讓投資者再度關注股市估值。２０２１年，疫情引發的企業利潤衰退告一

段落，企業利潤增長率強勁反彈並推高投資估值。然而，考量利潤增長率料將在２０２２年回落

至較為正常的水平，因此投資者擔心投資估值是理所當然。

然而，各個行業內與跨行業之間的估值不一，尤其是防禦型股票。以核心消費與醫療保健行

業為例，目前股票估值比過去１０年便宜許多。

以公用事業、製藥業與生物技術╱生命科學行業等防禦型行業而言，去年股價漲幅相對偏低

，不及同時期的利潤增長幅度。然而，這些行業的估值倍數不像其他行業那般高漲，因此擁有穩

健利潤增長潛力作為後盾的個股，在波動攀升的環境下可望有表現機會。

評估利潤增長潛力時，需要把當年異常的商業環境納入考量。以零售業或科技硬體行業為例，疫

情期間極為強勁的需求及隨之而來的供應鏈瓶頸或許已將利潤與盈利數字推上高點，因此接下來

可能會隨著經濟增長趨緩開始回歸到較為正常的水平。相較之下，部分主要防禦型行業，例如核

心消費與通訊服務行業的利潤數字並未呈現類似的扭曲現象，因此可望維持較為穩定的利潤增長

特性。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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