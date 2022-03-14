《每周華語－黃溢華》油價、商品價狂升：美企成本急漲

《每周華語》油價會再狂升嗎？目前國際油價在１００多美元水平。如果近半年升至１５０

美元╱２００美元又不回落，全球通脹真的會急脹。美國企業不易分散成本風險，而對沖油價上

升說易行難，非一件易事也。



地緣形勢急劇惡化，中短期未見有解決的條件。油價、天然氣、商品、農產品價格一再上揚

，今年上半年美國及不少央行有更大的加息壓力。石油化工產品價上升，即使上半年未出現，今

年下半年的價格以上升為主。石化工業╱油價互動，不是因為需求大增，而是地緣因素一旦再惡

化，全球供應會進一步失去平衡。近１００年，石化工業走入了全球的經濟╱生產圈，因而油價

若狂升，價格╱成本急升之下，物價╱生產價格必上揚，因而通脹將進一步浮現。



美國氣油價格已上漲，美國大力推動電動車，但目前大比例上仍用氣油。美國消費者可能面

對全方位的價格上揚。而美國企業面對新一波的成本急升，來自多方面，不加價也只好加價。不

幸空運╱海運形勢又吃緊，供應鏈今年不易收復，因而美國企業要各自找出路了。地緣「戰局」

不易解決，而歷史問題更不易找到出路，因而上半年美企面對資金上升的更大壓力，美不少科技

巨企，持有大量現金，因而資金成本上升，影響或許不太大。但不少企業需要在巿場融資，又美

政府財赤驚人，「成本」亦會急升，因而美大中小企業，面對人手不足，工資上升甚而政府加稅

的可能。美債在息率上升之下，吸引力大，股巿已不易在現時的高水平企穩。累積巨大升幅的美

企股價，再進一步回吐見不足為奇。



２０２０年初，全球疫情、大量原油「無出路」：期油下破「零」水平！不少好倉損失慘重

。不出兩年，油價升回１３０美元水平，反向由「負」價位升回１３０美元，「來回」一升約

２００美元！可見美油價╱油企真的在「過山車」中發展。上周金價升破２０００美元，而不少

商品狂升，相信又衍生更大幅的預期通脹。美企面對全球化收縮，生產線不可能急速搬去合適「

低成本」地區，因而即使控制成本「成功」，亦不易可及時「出貨」、付運。



各位，美企全球營運，面對來自四方八面的全新生產╱營運壓力，盈利不易維持。美股狂升

之後，「ＱＥ」不一定急退，但多了太多負面因素之下，相信美股壓力大，美債亦會有不輕的銷

售壓力。美３０年債券「Ｙｉｅｌｄ」大致平穩，若由兩厘升至三厘╱四厘，美房產價格亦可能

出現急下滑。



地緣風險╱不肯定性「無得計」╱「無得估」。各說各話、各走極端若出現：維持不上，會

衍生不只通脹，產品生產╱付運均有很大的困難。事實上，地緣風險涉及太多持份者及行業。美

儲局「ＱＥ」退嗎？一有風吹草動，「ＱＥ」亦可「不退」。因而「Ｙｉｅｌｄｓ」去向，亦不

必一面倒上揚！



近１０年，美巿由不少巨大科技企業支持。息率上升，股價回吐壓力大。小心全球疫情至少

今年上半年仍不太樂觀。股巿總有贏家，油價╱商品價狂升，一旦成為新常態，能源巨企自然成

為得益者。當然，地緣形勢仍有改善的空間。我們不必一面倒看淡，但二戰之後的７０╱８０年

，全球企業面對大小不一的高成本周期。踏入２０１９╱２０２０及２０２２年，美企面對全新

的高成本壓力，看似不易化解！



如果形勢惡化，３月底季結╱年結前後，套現壓力可以巨大，因而即使有極好實力的美五十

大企業：股價被力壓將不足為奇。



拜登明言北約不可直接出兵否則可能引發第三次世界大戰云云。二戰美國早期根本不希望參

與，卻因為日本之「錯誤」而美國╱美企業大賺，且二戰之後，美不少企業拿下大量巿場及科技

。今天美國企業又面對１９３０╱１９５０年的特別日子！２０００╱２０３０年的卅年，或許

是美國企業由全球化走往另一新世代的考驗了！油價狂升乃主要考驗之一了。《資深市場人士

黃溢華》



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